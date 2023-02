Ravintola-ala voisi lanseerata puhumme suomea -merkinnän helpottamaan paikan valintaa niille, jotka haluavat palvelua suomeksi.

Moni maahanmuuttaja on saanut työpaikan ravintola-alalta.

Ravintolahenkilökunnan puutteellinen kielitaito on toistuva aihe mielipideosastoilla. Puheenvuoroilla on taipumus olla paheksuvia: asiakkaalla on oikeus saada palvelua kotimaisilla kielillä valtakunnan pääkaupungissa, suomen kielen rappio uhkaa, ja niin edelleen.

Haluan kuitenkin kiinnittää huomiota asiaan, joka harvemmin mainitaan. Ravintola-ala päivästä ja paikasta toiseen osoittaa vääräksi väitteen, että maahanmuuttajalle ei ole sijaa suomalaisilla työmarkkinoilla ilman suomen kielen taitoa.

Alan toimijoilla on rohkeutta luottaa ihmisiin ja antaa heille vaativia asiakaspalvelutehtäviä, vaikkei kielellinen ulosanti aivan syntyperäisen tasoa vastaisi. Tällaista ennakkoluulottomuutta voisi toivoa muiltakin.

On kuitenkin totta, että joillekin asiakkaille palvelu kotimaisilla kielillä on tärkeää. Heitä varten ala voisi lanseerata vaikkapa elokuvista tutun puhumme suomea -merkinnän tai vastaavan paikan valintaa helpottamaan.

Jaakko Hirvonen

Helsinki

