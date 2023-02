Miksi suomalaisen musiikin museon nimi on Musiikkimuseo Fame?

Ilmari Airola kysyi (HS Mielipide 26.2.), miksi englantia tungetaan joka paikkaan. Mielestäni syy on markkinointiväen sivistymättömyydessä ja lapsekkaassa käsityksessä kansainvälisyydestä. On muka hienompaa käyttää amerikan kieltä.

Pohjanoteerauksena pidän kauppakeskus Triplaa ja siellä olevaa suomalaisen musiikin museota, joka on kansainväliseen tyyliin saanut nimen Musiikkimuseo Fame – Finnish Music Hall of Fame. Miten tämä on mahdollista? Kyse on kotimaisesta kulttuurista.

Kaikkien oppineiden, sivistyneiden, kulttuurin ja kansainvälisyyden ystävinä itseään pitävien tulisi ottaa asiaan kantaa, etenkin suomalaisen musiikin edustajien. Mitä lisäarvoa Fame (suomeksi maine) tuo? Kasvattaako se suomalaisen musiikin mainetta?

Nimi vaihtoon. Maine on yhtä ytimekäs sana, ja vain sattumalta eräs Yhdysvaltain osavaltio.

Jukka Vuoristo

Helsinki

