Musiikkifestivaali yksi toisensa jälkeen on nostanut tapahtuman ikärajaa 18 ikävuoteen. Jostain syystä tapahtumajärjestäjät, kuten Tuska, Flow, Tammerfest, Porispere ja monet muut, ajattelevat, että musiikkikulttuuri ei kuulu alle 18-vuotiaille. Minun on hieman vaikea ymmärtää tämänkaltaista kulttuurillisista näkemystä. Ehkä tapahtumien tarkoituksena ei lopulta ole tarjota upeita musiikillisia elämyksiä vaan aikaansaada mahdollisimman iso anniskelualue mahdollisimman pienellä valvonnalla.

Olisi helppo syyttää Suomen anniskelua koskevaa lakia, ja niin osa järjestäjistä tekeekin. Syytös on kuitenkin aiheeton, sillä alaikäisten oleskelua anniskelupaikassa ei ole alkoholilaissa kielletty. Alaikäinen voidaan päästää alueelle, jossa anniskellaan alkoholia. Luvanhaltijan ja anniskelupaikan vastuulla on valvoa, että alkoholia ei kulkeudu alaikäisen käsiin. Tämä on vain yksi niistä monista vastuista, joita tapahtumajärjestäjillä on.

Kun asiat olivat vielä toisin, kokonaiset perheet pystyivät yhdessä kokemaan elämyksiä, jotka säilyvät muistoissa pitkään. Kuinka mahtavaa olisi ollut yhdessä kokea viime kesänä Flow-festivaaleilla esiintynyt Nick Cave, mutta ei onnistunut, koska perheemme nuorin musiikin suurkuluttaja oli 15-vuotias. Samoin Tuska-festivaaleilla olisi ollut tarjolla elämyksiä, joita olisimme perheenä halunneet kokea. Hieman hassua, että Tuskalla on pitkä ja vankka maine Suomen rauhallisimpana festivaalina, mutta silti perheet eivät ole sinnekään tervetulleita.

Ehkä sillä on merkitystä, myykö kulttuuria vai luoko sitä. Helsingissä ja Tampereella toimivat G Livelab -musiikkiklubit ovat Muusikoiden liiton omistuksessa ja keikoille ovat tervetulleita myös alaikäiset. Toivottavasti Muusikoiden liitto laajentaa tätä tasavertaista konseptiaan myös musiikkifestivaaleihin, joihin kaikki musiikin ystävät ovat lämpimästi tervetulleita.

Veikko Sorvaniemi

Tampere

