Rahapelejä riskitasolla pelaavia on Suomessa liian paljon

Tehokkain tapa vähentää rahapelihaittoja on ehkäistä riskejä ennalta.

Rahapeliriippuvuuden tyypillinen piirre on pelaamisen salaaminen läheisiltä.

Melkein kolme miljoonaa suomalaista pelaa rahapelejä. Heistä joka seitsemännellä eli lähes 400 000 ihmisellä pelaaminen on riskitasolla. Varsinainen peliongelma on noin 60 000 suomalaisella, ja yli 50 000 pelaajalla on syntynyt todellinen rahapeliriippuvuus.

Suomessa rahapelit ovat siis merkittävä yhteiskunnallinen ongelma, joka on vielä ratkaisematta. Ongelma myös muuttaa jatkuvasti muotoaan pelaamisen siirtyessä verkkoon.

Mutta mikä olisi oikea tapa lähestyä rahapelihaittoja? Tehokkain tapa vähentää rahapelihaittoja ja peliongelmia on ehkäistä riskejä ennalta.

Riskitason rahapelaaminen edeltää usein varsinaisen rahapeliongelman kehittymistä. Tällöin pelaaminen voi aiheuttaa taloudellisia, ajankäytöllisiä tai sosiaalisia haittoja, jotka eivät ole vielä merkittäviä tai laajamittaisia.

Kun suomalaisen rahapelijärjestelmän tulevaisuudesta käydään nyt keskustelua, tulisi huomio kiinnittää nimenomaan tähän. Miten jo riskitasolla pelaavien määrää voitaisiin vähentää? Ja miten riskitason pelaaminen voitaisiin tunnistaa ja tarjota ihmisille tukea ja mahdollisuuksia pelaamisensa hallitsemiseen?

Rahapelijärjestelmän nyt tehtävä uudelleenarviointi tarjoaa meille historiallisen tilaisuuden sen määrittelemiselle, millaista rahapelaamisen tulevaisuutta tahdomme Suomessa rakentaa.

Hyvä ja konkreettinen tavoite olisi riskitason rahapelaamisen puolittaminen. Kuulostaako mahdottomalta? Ei pitäisi kuulostaa, sillä tällainen tilanne on jo todellisuutta monissa länsimaissa. Suomessa tämä tavoite vähentäisi toteutuessaan valtavan määrän inhimillistä haittaa ja samalla yhteiskunnan kuormitusta peliongelmiksi muuttuneen pelaamisen aiheuttamien vahinkojen korjaamisessa.

Siksi on syytä toivoa ja odottaa kaikilta rahapelikeskusteluun osallistuvilta omia rakentavia ehdotuksia riskitason rahapelaamisen vähentämiseksi.

Eija Pietilä

asiantuntija, rahapelihaittayksikkö

Ehkäisevä päihdetyö – Ehyt ry

