Savon Sanomat kritisoi Kansainvälisen hiihtoliiton (FIS) puheenjohtajan Johan Eliaschin lausuntoa, jossa hän pohjusti ja puolusti venäläisten paluuta kansainväliseen urheiluun.

”Eliaschin tavoite on torjuttava päättäväisesti. On eri asia, mitä urheilun pitäisi olla kuin mitä se on. Jo pitkään urheilu on ollut erityisesti autoritääristen valtioiden propaganda-ase, jota ne ovat myös käyttäneet sumeilematta. Sen vuoksi on mahdoton ajatus, että tällä hetkellä venäläiset tai valkovenäläiset urheilijat osallistuisivat kisoihin neutraaleina eli ilman kansallisia tunnuksia.”

”YK:n asiantuntijoiden ja Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) edustajien ajatukset kaikkien urheilijoiden kohtelusta ilman syrjintää on sekin kaunis, mutta kuollut ajatus niin pitkään kun autoritääriset valtiot pitävät kansainvälisiä urheilukisoja ja menestymistä niissä oman viestinsä vahvistamisen työkaluina.”

”Parhaillaan Ukraina taistelee olemassaolonsa säilyttämiseksi ja demokratian puolesta. Siksi on karmeaa ja tuomittavaa, että urheilujohtajat kantavat tässä tilanteessa erityishuolta sotaa kannattavien maiden urheilijoiden kilpailumahdollisuuksista.”

Lapin Kansan mukaan Eliasch osoittaa käsittämätöntä tietämättömyyttä sekä urheilusta että politiikasta.

”Urheilu ei ole ollut koskaan irti politiikasta, eikä se voi olla tältä osin neutraalia.”

”Venäjä käy Ukrainassa kansainvälisiä sopimuksia ja ukrainalaisten ihmisoikeuksia räikeästi rikkovaa hyökkäyssotaa, jonka vertaista ei ole nähty mantereellamme sitten toisen maailmansodan. Urheilu on tämän rinnalla lapsellista leikkiä, ja tällaisen leikin rinnastaminen ihmisoikeuksiin halventaa ihmisoikeuksia.”

”Suomalaiset urheilujohtajat ovat sitä mieltä, että Venäjän ja Valko-Venäjän paluu urheilukentille on liian aikaista. Tästä linjauksesta on pidettävä kiinni jatkossakin. Jos kansainväliset urheilujärjestöt päättävät toisin, Suomen on pystyttävä poissa kyseisistä kisoista.”

Hämeen Sanomat kirjoittaa, että Venäjällä huippu-urheilu on valtion kontrollissa ja osa valtakoneistoa.

”Hiihtopomon mukaan synnyinmaa pitää erottaa urheilusta. Se on mahdotonta! Tähänkin asti venäläisten kilpaileminen maansa olympiakomitean nimissä on ollut teennäistä.”

”Urheilujohtajat tekevät itseään naurunalaiseksi, mutta ilmiö kaiken takana on kuolemanvakava. Kansainväliset urheilujohtajat elävät norsunluutorneissaan mitä ilmeisimmin venäläisen informaatiovaikuttamisen sätkynukkeina.”