Mahdollisuus kouluvalintaan tulee säilyttää.

Helsingin Sanomat kertoi (27.2.) Ruotsin yksityisistä peruskouluista ja vapaasta kouluvalinnasta. Ruotsalaisia yksityiskouluja moitittiin avoimuuden puutteesta sekä optimoinnista oppilasvalinnassa. Jutussa kuvattu Ruotsin ääriesimerkki soveltuu huonosti vertailukohdaksi, sillä Suomessa yksityiset koulut toimivat hyvin eri periaattein.

Suomessa noin 23 000 oppilasta käy peruskoulua, jonka järjestäjänä toimii rekisteröity yhteisö tai säätiö. Iso osa näistä yksityisistä peruskouluista toimii lähikouluna, erityisesti Helsingissä. Se tarkoittaa sitä, että suurin osa koulujen oppilaista valikoituu ainoastaan asuinalueen perusteella.

Kaikki peruskoulut noudattavat samaa lakia, eivätkä ne saa järjestää opetusta taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Kouluilla on käytännössä samat tehtävät riippumatta siitä, onko koulu kunnallinen vai yksityinen. Suurin ero on näiden koulujen rahoituksessa: se on yksityisillä kouluilla niin sanotun kotikuntakorvauksen porrastuksen vuoksi pienempi. Suomessa yksityiset koulut eivät myöskään saa periä maksuja eikä niillä ole muita tulonlähteitä vajeen paikkaamiseksi.

Lapsen oikeuksien kannalta onkin kyseenalaista, että lapsi voidaan osoittaa kouluun, jonka rahoitus on lähtökohtaisesti heikommalla tasolla. Korjaamalla yksityisten peruskoulujen kuuden prosentin leikkaus olisi mahdollista lisätä huomattavasti tuen määrää sitä tarvitseville oppijoille. Seuraavan hallituksen on korjattava tämä epäkohta.

Mahdollisuus kouluvalintaan tulee sen sijaan säilyttää. Tämän ajatuksen jakavat myös vanhemmat. Sivista selvitti Kantarin kyselytutkimuksella viime vuonna suomalaisten näkemyksiä vapaasta kouluvalinnasta. Kouluvalinnan säilyttämisen puolesta kantaa otti 78 prosenttia vastaajista, lopettamisen puolesta vain 11 prosenttia. Yhteiskunnan moninaisuutta ja moniarvoisuutta omalta osaltaan tukevia yksityiskouluja tarvitaan jatkossakin.

Jussi Sutinen

rehtori, puheenjohtaja

Yksityiskoulujen liitto

Annakaisa Tikkinen

elinkeinopoliittinen asiantuntija

Sivistystyönantajat

