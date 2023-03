Vastikään alkaneelle alkeistanssikurssille oli enemmän tulijoita kuin mitä tilavaan saliin mahtuu.

Hiljattain päättyneen, menestyksekkään Helsingin flamencofestivaalin aikana Yle uutisoi (12.2.) flamencoinnostuksen sammumisesta Suomessa. Uutinen on herättänyt hämmennystä flamencon ammattilaisten ja harrastajien keskuudessa. Koko maata koskeva yleistäminen on yksisilmäistä – yhtäällä toiminta on selkeästi aktivoitunut ja monipuolistunut, toisaalla supistunut. Alla katsaus flamencon todellisuuteen pääkaupunkiseudulla.

Tilanne flamencotanssia pidempään harrastaneiden keskuudessa on vakiintunut – ihmiset ovat sitoutuneita ja käyvät tunneilla vuodesta toiseen. Mitä tulee uusiin harrastajiin, vastikään alkaneelle alkeistanssikurssille oli enemmän tulijoita kuin mitä tilavaan saliin mahtuu. Tärkeänä erotuksena ”kultaiseen 1990-lukuun” meillä on nykyään useita suomalaisia flamencomusiikin ammattilaisia ja heidän opetuksensa ansiosta myös musiikin harrastajia. Lauluoppilaiden määrä on muutamassa vuodessa tuplaantunut. Sibelius-Akatemialla on ollut kotimaista flamencolaulunopetusta, ja Kansallisoopperan balettioppilaitoksella opiskellaan flamencotanssia. Kitaraoppilaita tulee koko ajan uusia. Nuoriakin harrastajia on, vaikka heitä voisi olla enemmänkin.

Yhdistystoiminta toki on kutistunut – se on kaikkien alojen, ei vain flamencon, haaste. Vapaaehtoistyötä tehdään edelleen antaumuksella, vaikka Helsingin flamencoyhdistystä pyöritetäänkin pienemmällä porukalla kuin ennen.

Klubeja, konsertteja ja esityksiä järjestävät monet toimijat, ja kävijöitä riittää. Esityksiä on tarjolla lapsillekin. Kotimaisen esitys- ja opetustarjonnan lisäksi maassamme vierailee tasokkaita espanjalaisia artisteja vähintään joka toinen kuukausi kurssittamassa, esiintymässä tai molempia.

Kuulostaako tämä siltä, että flamencon liekki Suomessa olisi sammunut tai sammumassa? Ei meidän mielestämme.

Taija Tyrväinen

flamencolaulaja ja -laulunopettaja

Tove Djupsjöbacka

flamencoasiantuntija ja -tanssija, kulttuuritoimittaja

ja kaikki Helsingin tanssikeskuksen flamenco-opettajat

