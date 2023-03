Iltalehti toteaa, että Nato-prosessin edetessä etenkin Turkki ja nyt myös Unkari ovat alkaneet esittää omia lisäehtojaan Suomelle ja Ruotsille.

”Turkin ratifiointivenkoilu on vienyt suurimman huomion, koska Unkari on jo ilmoittanut ratifiointipäivänsä, tosin se on siirtynyt muutamaan kertaan ja on nyt ajoitettu maaliskuun loppuun.”

”Viime viikolla Unkarista alkoi kuitenkin kantautua uusia vaateita Ruotsia ja Suomea kohtaan.”

”Pääministeri Viktor Orbánin johtamalla Fidesz-puolueella on enemmistö Unkarin parlamentissa, joten puolue voisi halutessaan hyväksyä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet vaikka heti. Mitä Unkari tällä viime hetken iltalypsyllä hakee?”

”Orbán itse totesi, että etenkin Ruotsin Nato-jäsenyyden osalta on syytä kuulla Turkin huolia. Ulostulollaan Orbán käytännössä keventää Turkkiin kohdistuvaa painetta, jotta se ei leimaudu ainoaksi maaksi, joka viivyttää Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä. Lisäksi näyttää siltä, että Unkari haluaa näpäyttää Suomea ja Ruotsia siitä, miten maat ovat ajaneet EU:n oikeusvaltiomekanismin käyttämistä Unkaria vastaan.”

”Unkari on sanonut, että sen ratifioinnit ovat viivästyneet nimenomaan siksi, että maan on täytynyt tehdä kiireellä lainsäädäntömuutoksia, jotta se saisi EU:n jäädyttämät varat käyttöönsä.”

”Vaikka joitain vaatimuksia vielä esitettäisiin, ei niihin pidä suostua. EU:n olisi jo aikaa sitten pitänyt huolehtia siitä, että kaikki maat – myös Unkari – noudattavat unionin yhteisiä sääntöjä. Samaa yksituumaisuutta kaivattaisiin myös Natossa, jota Unkari ja Turkki pitävät nyt käytännössä panttivankinaan.”

Ilta-Sanomat kummastelee, mitä Orbán toimillaan hakee.

”Ehkä Orbánin Unkari näkee tässä pelin politiikan paikan, kiristysvälineen.”

”Unkari hännystelee Putinia pelaamalla harvinaisen kaksinaamaista peliä, josta on vaikea sanoa, kummalla puolella Unkari on: lännen vai Venäjän. Unkarilaisten jos keiden pitäisi ymmärtää, mitä tarkoittavat turvallisuus, liittolaiset ja yhteinen puolustus.”

”Neuvostoliitto kukisti verisesti Unkarin kansannousun vuonna 1956. – – Venäjällä kaipaillaan avoimesti Stalinin aikoja ja Neuvostoliiton suuruutta. Eikö Unkari muista, mitä Venäjän suuruus tarkoittaa pienille kansoille: eloa rautasaappaan alla.”

”Turkin ja Unkarin ratifioinnin käsittämätön viivyttäminen pakottaa jo kysymään, ovatko Unkari ja Turkki Vladimir Putinin ohjauksessa. Sehän olisi katastrofi lännelle, Euroopan unionille ja Natolle. Todellinen myyrien myyrä.”