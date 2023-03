Tuotantoeläimiä on kohdeltava hyvin

En halua, että eläimiä rääkätään tai kohdellaan huonosti. En halua, että eläintä rääkätään edes siksi, että kuluttaja saa sen ansiosta halvempaa ruokaa tai että lihan tuotantoketju tekee siksi parempaa tulosta.

Uusi eläinten hyvinvointilaki suojelee monin paikoin enemmän kuluttajan kukkaroa, lihan tuottajaa, jalostajaa ja kauppaa kuin eläintä. Muutamien parannusten siirtymäaika on järkyttävän pitkä. Eläimestä saatava raha ikään kuin oikeuttaa eläimen kaltoinkohtelun. Tässä mielessä on käsittämätöntä, että vuosia huonosti tai tappiota tuottaneeseen turkistarhaukseen ei laissa puututtu.

Eläimen kärsiminen on sietämätön ajatus suurelle joukolle ihmisiä, ja se kuluttajajoukko on valmis maksamaan ostopäätöksessään siitä, ettei eläimiä teljetä pieniin häkkeihin tai satuteta. Markkinoille täytyy saada huonosta laista huolimatta vapaaehtoisesti toteutettu muutos, joka on hyvin kohdeltu tuotantoeläin.

Marja-Leena Tetri

Salo

