Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajia ehkäisemään ennalta työntekijöiden työssä kuormittumista, joka voi johtaa työuupumukseen.

Mieli ry:n puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen vaati muutoksia työuupumuksen ehkäisyyn (HS 25.2.).

Työturvallisuuslaki velvoittaa jo nykyisellään työnantajia ehkäisemään ennalta työntekijöiden työssä kuormittumista, joka voi johtaa työuupumukseen. Työnantajan on siis tunnistettava fyysisen työympäristön vaarojen ja haittojen lisäksi työn psykososiaaliset kuormitustekijät ja arvioitava myös niiden merkitys työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle.

Kesäkuun alussa voimaan tulevassa työturvallisuuslain päivityksessä psykososiaaliset kuormitustekijät määritellään niin, että ne tarkoittavat työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä. Tämä tervetullut määritelmä selkeyttää työnantajien velvollisuutta huomioida myös työn psykososiaaliset kuormitustekijät.

” Työpaikoilla on epätietoisuutta siitä, mitä laki työnantajalta edellyttää.

Pietikäisen haastattelussa esiin nostama huomio siitä, että työturvallisuuslaki keskittyy tällä hetkellä fyysisiin turvallisuusriskeihin, on tärkeä. Työturvallisuuslain kuormitukseen liittyvä sääntely ei nykyisellään ole yhtä yksityiskohtaista kuin monien fyysisten työturvallisuusriskien. Työpaikoilla onkin usein epätietoisuutta siitä, mitä laki käytännössä työnantajalta edellyttää.

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt hallituksen työllisyystoimiin sisältyvän kirjauksen pohjalta valmistelun työturvallisuuslain päivitys- ja kehittämistarpeesta psykososiaaliseen kuormitukseen liittyen. Tavoitteena on vahvistaa työkyvyn tukemista ja työelämässä pysymistä. Työn on tarkoitus valmistua tämän vuoden loppuun mennessä.

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet tekivät viime vuonna yli 3 000 tarkastusta, jotka kohdentuvat psykososiaalisen kuormituksen hallintaan työpaikoilla. Viime vuonna kahdella kolmasosalla tarkastetuista työpaikoista oli korjattavaa psykososiaalisen kuormituksen hallinnassa. Yleensä joitakin toimenpiteitä kuormituksen vähentämiseksi on tehty, mutta ne eivät kohdistu oikeisiin kuormitusta aiheuttaviin tekijöihin tai ne eivät ole riittävän tehokkaita.

Päivi Laakso

yksikön päällikkö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.