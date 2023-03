Ennen olisi tuntunut aika kornilta kysyä, onkohan sinulla kanisterissa muutama litra bensiiniä tai dieseliä minulle kotimatkaani varten.

Olen törmännyt lähipiirissäni mielenkiintoiseen ilmiöön sähköautojen määrän lisäännyttyä. Kerran eräs nuoripari tuli sukulaisensa luokse kahville. He kysyivät heti kättelyssä, missä on pistorasia, josta voi ladata auton akun paluumatkaa varten. Eräs toinen pariskunta oli lähdössä käväisemään Tukholmassa. Koska pariskunnan tuttavan omakotitalon pihalla oli runsaasti parkkitilaa, he saivat luvan tuoda autonsa matkan ajaksi parkkiin sinne. Heillä oli autossa jatkojohto mukana, jotta auton voi jättää matkan ajaksi lataukseen.

Vaikka nämä yksittäisten autojen latauskustannukset ovat euromääräisesti pieniä, niin periaatteellisella tasolla on kysyttävä, onko tästä tulossa uusi normaali käytäntö.

Ennen sähköautojen aikaa olisi tuntunut aika kornilta kysyä heti kyläpaikkaan saapumisen jälkeen, onkohan sinulla kanisterissa muutama litra bensiiniä tai dieseliä minulle kotimatkaani varten. Entä sitten kun sähköautot lisääntyvät ja sukujuhliin tulee vaikka viisi sähköautoa tai enemmän ja kaikki haluavat ladata autojensa akut täyteen? Kuuluuko isännän tai emännän tarjota heille lataukset?

Jussi Koivumäki

Vantaa

