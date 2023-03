Nykyistä korkeakoulutusta kevyemmät opintokokonaisuudet voivat tarjota vaihtoehtoja niille, jotka haluavat hankkia uutta osaamista tai päivittää taitojaan.

Näin vaalien alla on käyty laajasti keskustelua korkeakoulutuksen merkityksestä yhteiskunnassa ja korkeakoulutettujen oikeasta määrästä.

On hetkittäin jopa muistettu, että myös ammattikorkeakoulusta valmistuvat ovat korkeakoulutettuja. Vaikka korkeakoulutus on tärkeä väylä ammattitaidon ja osaamisen hankkimiseen, on myös hyvä pohtia, olisiko kevyempien opintokokonaisuuksien suorittamisessa hyötyjä erityisesti niille, jotka ovat jo työelämässä tai jotka harkitsevat uudelleenkoulutusta. Tästä tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk) esitti kiinnostavan avauksen (HS 25.2.)

Yksi tärkeimmistä syistä kevyempien opintokokonaisuuksien suorittamiseen on niiden joustavuus. Kokonaisen tutkinnon suorittaminen voi olla monille aikaa vievää ja haastavaa, ja se voi vaatia sitoutumista useiksi vuosiksi. Kevyemmät opintokokonaisuudet voivat tarjota vaihtoehtoja niille, jotka haluavat hankkia uutta osaamista tai päivittää taitojaan nopeammin ja joustavammin.

Toinen syy ovat kustannussäästöt. Kokonaisen tutkinto-ohjelman järjestäminen on kallista, ja samoin se on kallista siihen kuluvan ajan vuoksi myös monille opiskelijoille. Kevyempien opintokokonaisuuksien suorittaminen voi olla edullisempaa, ja se voi olla helpompi rahoittaa. Tämä voi olla erityisen tärkeää niille, jotka ovat jo työelämässä tai joilla on muita taloudellisia velvoitteita.

Kolmas syy on koulutuksen ajantasaisuus. Nopeasti muuttuvassa työmarkkinassa tiettyjen taitojen päivittäminen voi olla välttämätöntä, jotta yksilö ja siten myös hänen työnantajansa pysyvät kilpailukykyisinä. Kevyempien opintokokonaisuuksien suorittaminen voi auttaa yksilöitä päivittämään taitojaan nopeammin ja se tarjoaa myös heille mahdollisuuden pysyä ajan tasalla uusimmista trendeistä ja teknologioista omalla alallaan.

” Moni yritys arvostaa monipuolisia taustoja ja taitoja.

Kevyempien opintokokonaisuuksien suorittamisella voisi olla myös merkittäviä vaikutuksia yhteiskunnalle. Esimerkiksi erilaisista sosiaali- tai työttömyysturvan muodoista nauttivien mahdollisuus uudelleenkouluttautua kevyemmällä opintokokonaisuudella voisi tarjota heille paremmat mahdollisuudet päästä takaisin työmarkkinoille. Kevyemmät opintokokonaisuudet voisivat tarjota näille yksilöille mahdollisuuden hankkia nopeasti uusia taitoja ja pätevyyksiä, jotka ovat tarpeen uusilla aloilla työllistymisessä tai olemassa olevien taitojen päivittämisessä. Tämä voisi auttaa vähentämään pitkäaikaistyöttömyyttä ja parantaa yhteiskunnan kokonaistaloudellista tilannetta.

Lisäksi tämä voisi auttaa monimuotoisuuden edistämisessä työpaikoilla.

Yhä useammat yritykset arvostavat monipuolisia taustoja ja taitoja. Kevyempien opintokokonaisuuksien suorittaminen voi antaa mahdollisuuden hankkia uutta tietoa ja kokemusta eri aloilta, mikä voi parantaa yksilön työllistymismahdollisuuksia. Kevyempien opintokokonaisuuksien edistäminen olisi erittäin järkevä uudistus, joka hyödyttäisi yksilöitä, yrityksiä ja yhteiskuntaa kokonaisuutena.

Kimmo Sillanmikko

projektipäällikkö, Hyvinkää

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.