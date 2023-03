Lähityön verkkaisuus voi nyt tuntua kuormittavalta. Pitkän aikavälin tuottavuus vaatii kuitenkin myös tehottomuutta.

Tuttavani myyntityö oli ennen koronaviruspandemiaa autoilua pitkin Suomea asiakkaita tapaamassa. Valtaosa työajasta kului matkoihin ja pieni osa itse tapaamisiin.

Pandemia mullisti kaiken. Kun tapaamiset muuttuivat Teams-kokouksiksi, myyjä pystyi tapaamaan päivän aikana viisikin asiakasta entisen yhden tai kahden sijaan. Firmassa jopa vähennettiin väkeä, koska sama asiakasmäärä pystyttiin hoitamaan vähemmillä myyjillä. Tuottavuus siis parani huimasti.

Pandemian väistyttyä esimies vaati asiakkaiden tapaamista taas kasvokkain ja asiakkaatkin kutsuivat käymään. Tuttava tarttui rattiin ja lähti ajamaan. Mutta normaali työaika ei enää riitäkään etäaikana paisuneen asiakasmäärän hoitamiseen. Päivät venyvät, ja työstä on tullut todella kuormittavaa.

Toinen tiiminvetäjänä toimiva tuttava rakasti korona-ajan etätyötä. Päivät olivat tehokasta työtehtävien suorittamista. Nyt kokouksia pitää taas järjestää kasvokkain, ja toimistopäivinä alaiset keskeyttävät työt jatkuvasti kysymyksillään. Työpäivät venyvät ja työmäärä kaatuu niskaan, vaikka varsinaisia tehtäviä on ihan sama määrä kuin korona-aikaan.

Kuulostaako tutulta? Se, että lähityössä on paljon turhalta tuntuvaa juttelua, tyhjäkäyntiä, verkkaiseen tahtiin eteneviä tilaisuuksia. Kaikenlaisten kutsujen määrä on räjähtänyt.

Tuottavuus on pudonnut roimasti verrattuna puhtaaseen etätyöhön. Jos siis mitataan tuottavuutta lyhyellä aikavälillä.

Ainakin omassa työssäni tunnen, että juuri noissa työaikaa syövissä jutteluhetkissä ja tapaamisissa rakennetaan tulevaa. Niistä syntyy aiheita ja oivalluksia, ymmärrystä kehityskaarista, merkityksellistä uutta tietoa ja tulkintaa, joita ei ruutua tuijottamalla oikein tavoita.

Sama koskee muitakin töitä, esimerkiksi sitä tiiminvetäjää tai autoilevaa myyjää. Alaisten sitoutumiselle on takuulla kullanarvoista, että esihenkilö on välillä tavoitettavissa lähituntumassa. Asiakaskontaktikin on vahvempi, jos välillä tavataan kasvokkain.

Organisaatioiden johdon pitäisi ottaa huomioon, että hybridityöhön ei mahdu ihan samaa määrää suoritteita kuin puhtaaseen etätyöhön pandemia-aikana mahtui.

Se ei silti oikeasti tarkoita tuottavuuden laskua, vaan sitä, että aikaa käytetään myös pitkän aikavälin tuottavuuden ja menestyksen rakentamiseen. Ilman sitä jokainen organisaatio ennen pitkää taantuu.

Kirjoittaja on HS:n taloustoimittaja.