Kansankapitalismi ei ole uhka sisäiselle yhteiskuntarauhalle.

Veikko Halttunen (HS 15.2.) ja Kauko Parkkinen (HS 2.3.) väittivät mielipidekirjoitukseni (HS 11.2.) kansankapitalismista eli tavallisten kansalaisten sijoittamisesta tarkoittavan, että kannatan ultrakapitalismia. Kannatan markkinataloutta, joka ottaa toiminnassaan vahvasti huomioon sosiaaliset ja ekologiset näkökulmat. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perustana on oltava jatkossakin verovaroin tuetut palvelut ja turva.

Kansalaisten omaehtoinen varautuminen ja oma vastuunkanto sekä sosiaaliturvan vastavuoroisuus ovat kuitenkin aivan keskeisiä. Hyvin hoidettu lakisääteinen eläketurva kattaa senioriajan peruskulut, mutta esimerkiksi vanhusiän hoivan rahoitukseen tarvitaan tulevaisuudessa nykyistä enemmän kansalaisten omaa täydentävää panosta.

Kirjoittajat maalailivat kansankapitalismin kehittyvän jopa uhaksi sisäiselle yhteiskuntarauhalle. He ummistavat täysin silmänsä siltä, että lähes 1,5 miljoonaa tavallista suomalaista on esimerkiksi rahastosäästäjiä. Yli kolmannes heistä (37 prosenttia) on alempia toimihenkilöitä ja työväestöä.

Kansankapitalismi vahvistaa hyvinvointiyhteiskuntaa eikä ole uhka sisäiselle yhteiskuntarauhalle, kuten kirjoittajat lietsoivat.

Tuomo Yli-Huttula

johtaja, Finanssiala ry

