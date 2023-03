Kirjojen tulisi olla entistä saavutettavampia entistä useammalle.

Minna Castrén otti kantaa (HS Vieraskynä 1.3.) kirja-alan puolesta. Castrén on huolissaan digitalisaation vaikutuksista kirja-alan tulevaisuuteen, koska paperisten kirjojen kulutus vähenee ja tekijöiden korvaukset esimerkiksi äänikirjoista ovat vielä matalalla tasolla.

Digitalisaatiolla voidaan nähdä lukutaitokeskustelun kannalta myös myönteinen piirre. Digitalisaatio kirja-alalla saattaa tuoda kaunokirjallisuuden saavutettavaksi sellaisille lukijoille, joille se on aikaisemmin ollut vierasta tai lukemisen haasteiden takia mahdotonta.

Castrénin mukaan pitkiin teksteihin keskittyminen on heikentynyt. Huoli on siinä mielessä aiheellinen, että lukuharrastus on nykyään harvinaisempaa kuin aikaisemmin. Kilpailevien ajanviettotapojen lisäksi esimerkiksi lukivaikeuden tai keskittymisen haasteiden vuoksi isolle osalle ihmisistä on mahdottomuus lukea kokonainen, painettu kaunokirjallinen teos kannesta kanteen.

Äänikirja tai muu digitaalinen kirja voi olla ratkaisu pitkäjänteisen lukemisen harjaannuttamiseen. Jos äänikirja tarjoaa yksilölle väylän kokea lukuiloa ehkä ensimmäistä kertaa elämässään, kirja-ala on tavoittanut uuden kirjallisuuden kuluttajan. Erilaisia lukemisen tapoja ei tarvitse arvottaa. Äänikirja voi olla rentoutumiskeino – tai ainoa mahdollinen tapa lukea kaunokirjallisuutta.

Lukijat Suomessa ovat moninainen joukko. Osa lukee heikosti, ja osalle painetun kirjan lukeminen on vaikeaa vamman tai sairauden takia. Kirja-ala kaipaa eri tarpeiden tunnistamista ja niihin vastaamista niin, että kirjat ovat entistä saavutettavampia entistä useammalle. Esimerkiksi oppikirjamarkkinoilla selkokirjat, ääntä ja painettua tekstiä yhdistävät digikirjat ja äänikirjat voisivat olla entistä selkeämpiä ja saavutettavampia. Kaunokirjallisuuden lisäksi myös oppimateriaalit pitäisi sisällyttää kirjallisuuspoliittiseen ohjelmaan.

Veera Kivijärvi

pedagoginen asiantuntija

saavutettavuuskirjasto Celia

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.