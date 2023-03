Kun se mieluisin vaihtoehto löytyy vain yhdestä korkeakoulusta, nuori ei halua käyttää ensikertalaisen hakijan etua mihinkään muuhun paikkaan.

Salla Tamsi on korottanut ylioppilaskokeiden arvosanojaan jo vuosia (HS 2.3.).

Olisi aika myöntää, että korkeakoulujen pääsykoeuudistus ei kaikilta osin mennyt putkeen. Samaan aikaan, kun on pula eri alojen ammattilaisista, emme päästä nuoria opiskelemaan toivomaansa alaa. Olisi aika siirtyä eurooppalaiseen malliin, jossa opiskelupaikan saaminen korkeakoulussa olisi helppoa, karsintaa tehtäisiin opintojen edetessä – tai oikeammin, jos opinnot eivät etene – ja vaihtaminen toiseen tiedekuntaan olisi mahdollista.

On myös uutisoitu, että opiskelupaikkoja olisi syytä lisätä, mutta on tiedekuntia, jotka ovat jääneet täysin vaille huomiota. Esimerkiksi liikuntatieteellinen tiedekunta on vain Jyväskylän yliopistossa, ja liikuntabiologiaan on hakijoita kuutisensataa vuodessa, joista noin 30 saa opiskelupaikan. Samaan aikaan kerrotaan, miten ihmisten vähäinen liikunta ja ylipainon kertyminen ovat isoimpia terveysuhkia suomalaisille.

Jatkossa tarvitaan yhä enemmän ammattilaisia tällekin alalle, mutta korkeakoulujen opintopaikoissa sitä ei huomioida.

Kun se mieluisin vaihtoehto löytyy vain yhdestä korkeakoulusta ja aloituspaikkoja on jaossa kourallinen, nuori ei halua käyttää ensikertalaisen hakijan etua mihinkään muuhun paikkaan. Juuri tästä syystä perheemme nuori on samassa tilanteessa kuin Salla Tamsi: sisään yritetään vuosi toisensa jälkeen, korotellaan arvosanoja, luetaan pääsykokeisiin ja käydään välillä hiukan töissäkin. Kaikkien lukio- ja pääsykoeuudistusten ja vähäisten aloituspaikkojen lopputulemana hukataan valtavasti aikaa, siis vuosia, kun nuoret eivät pääse opiskelemaan haluamaansa alaa.

Nyt on päättäjien aika tehdä rohkeita korjausliikkeitä ja lopettaa nuorien pitäminen limbossa.

Kolmatta pakollista välivuotta pitävän äiti

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

