Viikon puheenaiheet

1) Delegaatio

Unkari pohtii hartaasti Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien ratifiointia. Keskiviikkona Unkarista tulee delegaatio tutustumaan tilanteeseen.

Fidesz-puoluetta edustava ryhmä tapaa muun muassa puhemies Matti Vanhasen (kesk) ja suuren valiokunnan puheenjohtajan Satu Hassin (vihr). Molemmille kyse on viimeisistä tehtävistä eduskunnassa, sillä he eivät ole enää ehdolla eduskuntavaaleissa.

2) Bussilakko

Työmatkaliikenne on vaatinut luovuutta, kun linja-autonkuljettajien lakko alkoi keskiviikkona. Lakossa ei ole kyse vain rahasta: kuljettajat ovat perustelleet lakkoa karuilla työoloilla ja pitkillä ajovuoroilla, joiden välissä ei aina pääse edes vessaan.

Kuljettajat kertovat, etteivät uskalla juoda vuoron aikana tarpeeksi vettä.

Mitä tahansa neuvotteluissa lopulta sovitaankin, työnantajan täytyy hoitaa asia kuntoon.

3) Viisuvoitto

Suomi alkoi taas kerran valmistautua euroviisuvoittoon, kun taiteilijanimellä Käärijä esiintyvä Jere Pöyhönen valittiin Suomen edustajaksi.

Käärijän kappale Cha cha cha on herättänyt suurta innostusta Suomessa, mutta se on pärjännyt myös kansainvälisillä vedonlyöntisivustoilla. Lisäksi Käärijän oma someseuranta on saanut Suomessa osakseen paljon huomiota.