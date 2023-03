Hintojen noustessa kantakaupungin asukkailla on vaihtoehtona jättää lippu ostamatta ja siirtyä muun muassa sähköskuuttien käyttäjiksi.

Joukkoliikenne vaatii toimiakseen kriittisen joukon käyttäjiä, kuten termin nimestä voi päätellä. Pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakenne on kuitenkin valitettavan hajautunut, ja huomattava osuus seudun ihmisistä asuu paikassa, jossa ei ole riittävää käyttäjämassaa. Näissä kodeissa auto on lähes välttämättömyys, ja sitä myös käytetään ahkerasti. Lisäksi pandemian myötä lukuisten ihmisten käyttäytyminen on muuttunut; tarve kulkea kodin ja muun kaupungin välillä on pysyvästi vähentynyt.

Siksi Helsingin seudun liikenteen (HSL) ensisijaisen tavoitteen tulee olla tiiviillä alueilla asuvien palvelemisessa ja vasta toissijaisesti alueen ulkokehällä asuvien autoilun varaan elämänsä rakentaneiden houkuttelu. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että HSL:n suunniteltu lippu-uudistus pyrkii houkuttelemaan laitakaupungilla asuvia joukkoliikenteen käyttäjiksi. Samalla se pyllistää meille nykyisille kantakaupungissa asuville joukkoliikenteen käyttäjille.

Toivon, että uudistusta on mietitty, sillä hintojen noustessa kantakaupungin asukkailla on vaihtoehtona jättää lippu ostamatta ja siirtyä muun muassa sähköskuuttien käyttäjiksi. Skuutit ovat jo nykyisillä hinnoilla vieneet joukkoliikenteeltä käyttäjiä, ja tätä kehitystä hintojen nosto voi kiihdyttää.

Lopputuloksena voi olla joukkoliikenne, josta nykyiset käyttäjät vähenevät eikä uusia saada houkuteltua.

Vanha viisaus markkinoinnista kertoo, että vanhan asiakkaan pitäminen on aina halvempaa kuin uuden houkutteleminen, mutta kaikkein kalleinta on pettyneen asiakkaan takaisin saaminen. Haluan uskoa, että HSL on ottanut tämän viisauden laskelmissaan huomioon.

Frank Russi

joukkoliikennettä käyttävä kasvuyrittäjä

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.