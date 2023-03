Aina on joko myöhästymisiä tai sitten taksi ei tule ollenkaan, lupauksista huolimatta.

Korvauksen saadakseen vammaiset ovat velvollisia tilaamaan Kela-taksin asioidessaan terveyskeskuksissa, lääkärillä tai terapioissa. Kukaan ei kuitenkaan tunnu vastaavan tästä toiminnasta tai sen laadusta.

Toimin poikani edunvalvojana. Hän on vammautunut niin, että pystyy liikkumaan vain pyörätuolilla, ja hän tarvitsee hissillisen inva-auton, jossa on nostolava. Poikani ei kykene puhumaan, mutta ymmärtää kaiken, joten hän tarvitsee jatkuvasti toisen ihmisen apua.

Joka kerta kun poikani joutuu asioimaan esimerkiksi lääkärissä, terveyskeskuksessa tai laboratorioissa, kyyti pitää tilata Kela-taksista. Keskus antaa ajan ja lupaa auton tulevan, mutta sitten se on kuitenkin myöhässä tai ei tule ollenkaan, lupauksista huolimatta. Soitto taksikeskukseen kestää pitkään, eikä siellä osata kertoa, missä tilattu taksi on ja milloin se tulee. Olemme useamman kerran joutuneet tilaamaan invataksin yksityiseltä, kun odotus on venynyt tunneiksi.

Varsinkin iltaisin Kela-taksilla on vaikea päästä lääkäriin. Taksit kuittaavat tilauksen keskukselle, mutta toimivat miten haluavat eli tulevat tai eivät tule sovitusti. Bussilakon aikana tilanne oli vielä huonompi, koska invataksit pyörittävät omaa bisnestä eivätkä toimi Kela-takseina.

Vammaiset ja sairaat saavat kärsiä odotellessaan taksia kylmässä, nälissään ja huonossa asennossa jopa useita tunteja. Soitto taksikeskukseen ei tuo useinkaan apua. Tähän tilanteeseen on saatava muutos!

Anneli Heininen

sairaanhoitaja, eläkkeellä, 77-vuotias omaishoitaja

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.