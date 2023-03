Keinotekoinen tekstiilityön ja teknisen työn yhdistäminen on heikentänyt oppilaiden kädentaitoja.

Olli-Pekka Heinonen ja Kaarlo Hildén nostivat (HS Vieraskynä 4.3.) oppimiskeskusteluun taiteen merkityksen tietopohjaisen osaamisen rinnalle. He painottivat kirjoituksessaan ihmisen kokonaisvaltaiseen kasvuun ja kehitykseen liittyvien taitojen, kuten empatiakyvyn, kokemuksellisuuden ja luovuuden, kehittämistä. Koulumaailmassa tämä tarkoittaa erityisesti taito- ja taideaineiden tarjoamia mahdollisuuksia oppia kädentaitoja, liikunnallisuutta ja luovaa ilmaisua musiikin, kuvataiteen ja draaman keinoin. Jostain syystä näiden taitojen oppimista ei ole kuitenkaan haluttu riittävästi tukea.

Jukka Gustafssonin (sd) opetusministerikaudella 2011–2013 läpi mennyt esitys tekstiilityön ja teknisen työn yhdistämisestä yhdeksi käsityöoppiaineeksi ja sitä myötä peruskoulun käsityötuntien vähentäminen on yksi esimerkki taito- ja taideaineiden väheksymisestä. Keinotekoinen aineiden yhdistäminen on heikentänyt oppilaiden kädentaitoja ja valinnan mahdollisuuksien kaventuessa myös intoa oppia. Yliopisto-opintojen jakautuminen tekstiilityön ja teknisen työn oppisisältöihin on lisäksi karsinut erityisesti tekniikasta ja teknologiasta kiinnostuneita hakijoita.

Perusopetuksessa kuvataiteen oppisisällöt pitäisi käydä läpi yhden vuosiviikkotunnin resursseilla. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen sopivaa ilmaisutaitoa ei ole vieläkään hyväksytty oppiaineeksi. Eduskuntavaalien lähestyessä tulevien kansanedustajien olisikin hyvä pohtia ja tuoda kuuluviin omia näkemyksiään siitä, miten taito- ja taideaineiden opetus tulevaisuudessa järjestetään.

Tuulikki Kurtelius

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.