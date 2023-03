Tällä toimenpiteellä tehostetaan työyhteisön ajankäyttöä merkittävästi kajoamatta vapaapäivien lukumäärään.

Juha Korpinen avasi kirjoituksellaan (HS Mielipide 4.3.) keskustelun juhlapyhien uudistamisesta. Kirjoituksessa mainitut hyödyt – jopa mainittuja suuremmat –, on mahdollista saavuttaa järjestelemällä juhlapyhiä uudelleen vapaapäivien määrää vähentämättä.

Loppiainen on pyhäpäivä, jonka ohessa ne, joilla on joustavat työajat, venyttävät usein talvilomansa tammikuulle. Organisaatio rampautuu, kun asiat etenevät tammikuussa vasta loppiaisen jälkeen. Lisäksi käytäntö on epätasa-arvoinen, sillä tätä vapautta ei ole niillä, joiden työaikaa seurataan tarkasti. Heille loppiainen jää usein arkipyhäksi keskelle viikkoa.

Helatorstai vuorostaan on pyhäpäivä, jota jatkavat perjantaivapaalla usein ne, joilla on joustava työajanseuranta. Muille se on yksittäinen vapaapäivä.

Organisaation ajankäytön tehostamiseksi ja tasa-arvoistamiseksi loppiainen ja helatorstai voidaan lakkauttaa. Korvaavasti voidaan säätää lailla viikon 20 torstai ja perjantai vapaaksi nimellä helkavapaa muinaissuomalaista perinnettä jatkaen. Tällä toimenpiteellä tehostetaan työyhteisön ajankäyttöä merkittävästi kajoamatta vapaapäivien lukumäärään.

Marko Kosunen

tutkija, Helsinki

