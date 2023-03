Helsingin menestyksen kannalta on ensiarvoista, etteivät asuinalueilla asu vain ääripäät, vähävaraiset ja rikkaat.

Helsingin Sanomien palstoilla on viime aikoina kirjoitettu ja keskusteltu aktiivisesti koulujen välisen eriytymisen vähentämiseen tähtäävistä toimista ja kaupungin suunnitelmista luopua painotetuista luokista.

Tässä keskustelussa on vähemmän tuotu esiin Helsingissä tapahtuvaa sosiaalista ja etnistä eriytymistä asuinalueiden välillä. Helsingissä asuinalueiden välinen segregaatio on pystytty pitämään kohtuullisen pienenä onnistuneen asunto- ja tonttipolitiikan avulla. Asuntoalueille on rakennettu eri asuntojen hallintamuotoja ja näin on pyritty välttämään liian yksipuolisten asuntoalueiden muodostumista.

Viime aikojen viestit ovat kuitenkin olleet hälyttäviä. Helsinki menettää jatkuvasti nuoria lapsiperheitä naapurikuntiin. Syinä ovat olleet perheasuntojen korkeat hinnat ja viime aikoina kohonneet korkokustannukset sekä etätyön vuoksi kasvaneet tilatarpeet.

Helsingin kaupunki on päättänyt lopettaa hitas-asuntotuotannon, jonka tavoitteena on nimenomaan ollut kohtuuhintaisten asuntojen tarjoaminen lapsiperheille.

” Hitas-asukkaat ovat hyviä veronmaksajia.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan kaupunki on suunnitellut hitas-tuotannon korvaajaksi asumisoikeusasuntojen tuotannon lisäämistä ja osaomistusasuntojen rakentamista. Nämä eivät kuitenkaan korvaa kovin hyvin hitas-asuntoja, sillä ne eivät juurikaan palvele keskiluokkaa. Hitas-asukkaat ovat hyviä veronmaksajia, joista kaupungin kannattaisi pitää kiinni.

Vaikka vähävaraisten asumismahdollisuuksien turvaaminen on hyvinvointi­yhteiskunnan keskeisiä tehtäviä, asuinalueiden tasapainoisen kehittämisen ja Helsingin menestyksen kannalta on ensiarvoista, etteivät asuinalueilla asu vain ääripäät, vähävaraiset ja rikkaat. Myös keskiluokasta tulisi pitää huolta. Tässä hitas-tuotanto olisi yhä tarpeellinen. Hitas-järjestelmää on vuosien varrella kehitetty ja sen arvosteltuja epäkohtia korjattu. Järjestelmä on mainettaan parempi ja sitä voidaan edelleen kehittää, jos niin halutaan.

Juhani Tuuttila

diplomi-insinööri

Helsinki

