Lääkkeen saatavuushäiriö on tragedia sairaalle

Dystoniaa sairastavien viime kuukaudet ovat olleet kuormittuneita klonatsepaamin saatavuushäiriöiden takia. Ongelmat ovat aiheuttaneet sairastuneille suurta huolta.

Lääkkeen uusi erä apteekkeihin viivästyy kerta kerran jälkeen. Pääosin hyvinvoiva yhteiskuntamme on tilanteessa, jossa kaikki ovat neuvottomia: potilaat, lääkärit, edunvalvojat, viranomaiset ja apteekit.

Saatavuushäiriö on inhimillinen tragedia muun muassa sairastavalle, joka on käyttänyt tuotetta yli 40 vuoden ajan ollen sen turvin toimintakykyinen. Tähänkö on tultu vauraassa Suomessa?

Johanna Reiman

toiminnanjohtaja, Liikehäiriösairauksien liitto ry

