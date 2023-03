Seurasaaren uimala on korvaamaton kesäkeidas monelle kaupunkilaiselle.

Helsingin Seurasaareen kaavailtua yleistä saunaa koskeneessa jutussa (HS 4.3.) ei valitettavasti kerrottu hankkeen huonoista puolista.

Jutun mukaan saunan tarkkaa paikkaa uimalan alueelta ei ole vielä määritelty.

Yhdistyksemme saamien tietojen mukaan yrittäjävetoinen sauna olisi tarkoitus rakentaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan vanhan meriuimalan alueelle niin, että se haukkaisi pääosan ainutlaatuisesta luonnosta ja uimarannasta, joka on varattu naisille. Saunan alue erotettaisiin uimalan alueesta uudella rakennettavalla aidalla. Jäljelle jäävä alue olisi jyrkkää kalliorantaa, missä ei voi turvallisesti oleskella.

Seurasaaren uimala on korvaamaton kesäkeidas monelle kaupunkilaiselle, jolla ei ole omaa kesämökkiä. Uimalassa on mahdollista nauttia kesähelteistä uimapuvussa tai naturistina, koska siellä on naisille ja miehille erikseen varatut alueet näkösuojan takana. Monelle tämä voi olla myös kynnyskysymys poikkeavan ulkomuodon, rikoksen aiheuttaman trauman, etnisen taustan tai muun vastaavan vuoksi.

Havaintojemme mukaan kesäkävijöiden määrä Seurasaaren uimalassa on merkittävästi lisääntynyt. Se kertoo siitä, että kaupungissa on tarvetta nais- ja miesrauhaa tarjoavalle uimarannalle. Varsinkin naisten puoleinen ranta on erittäin suosittu.

Seurasaaren uimarit ry on Seurasaaren uimalassa pääasiassa talviuintikaudella toimiva yhdistys, mutta monet jäsenistämme ovat myös ahkeria kesäkävijöitä. Yhdistyksemme on avoin kaikille, toisin kuin julkisuudessa on joskus väitetty. Kesäkaudella uimala on Helsingin kaupungin hallinnassa, eikä kaupunki peri pääsymaksua. Sen sijaan pääsymaksu uimalan aidan taakse kaavailtuun kaupalliseen saunaan tuskin olisi kovin alhainen.

Yhdistyksemme on toistuvasti todennut, että meillä ei ole mitään yleisen saunan rakentamista vastaan Seurasaareen, kunhan vain Seurasaaren yli sata vuotta vanha, kulttuurihistoriallisesti arvokas meriuimala säästettäisiin. Seurasaaressa on runsaasti vapaata rantaviivaa ja vaihtoehtoisia paikkoja saunalle.

Yleiselle saunalle nyt kaavailtu paikka sijaitsee varsin pitkän kävelymatkan päässä Seurasaareen johtavasta sillasta, mikä on erityishaaste varsinkin runsaslumisina talvina. Tätäkin näkökohtaa päättäjien ja mahdollisen saunayrittäjän on hyvä miettiä.

Helena Laatio

puheenjohtaja

Seurasaaren uimarit ry

