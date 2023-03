Uudisrakentamisessa on tavallista, että rakennuksia joudutaan vuosikorjauksissa viimeistelemään ja korjaamaan.

Mediassa, muun muassa Helsingin Sanomissa, on kirjoitettu laajasti Helsingin Kalasatamassa sijaitsevasta kotitalostamme Majakasta. Ymmärrämme kiinnostuksen hyvin, sillä tornitaloasuminen on Suomessa vielä uutta ja poikkeuksellista. Koemme kuitenkin, että asukkaiden enemmistön ääni on jäänyt uutisoinnissa katveeseen ja luonut talon tilanteesta yksipuolisen ja vääristyneen kuvan. Uudisrakentamisessa on tavallista, että rakennuksia joudutaan vuosikorjauksissa viimeistelemään ja korjaamaan. Pienissä kohteissa työt ovat pienempiä ja nopeampia ja suuremmissa suurempia ja hitaampia.

Majakka on hieno taloyhtiö, jossa asuu laaja kattaus ihmisiä edustaen erilaisia elämäntilanteita, perhemuotoja, ikäluokkia ja kansallisuuksia. Arki talossa on toimivaa ja naapurihenki hyvä. Lähellä ovat niin luonto kuin palvelutkin, joita myös talo tarjoaa asukkailleen.

Kaikkien ei tarvitse asua pilvenpiirtäjässä, mutta kaupungistumisen edetessä on hyvä hyväksyä, että Helsinki kasvaa jatkossakin myös ylöspäin. Haluammekin uudenlaisen asumisen pioneereina kannustaa mahdollisia kodinvaihtajia: elämä tornitalossa on merkittävästi mukavampaa ja helpompaa kuin lehtien otsikoista voisi ajoittain päätellä.

Anna Storm

Jaakko Laurila

Eila Tamminen

Majakan asukkaita ja osakkaita

