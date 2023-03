Taidetestaajat-ohjelma varmistaa, ettei yksikään suomalainen nuori valmistu peruskoulusta käymättä edes kerran esimerkiksi teatterissa tai sinfoniaorkesterin konsertissa.

Kristallikruunut tuikkivat. Pian teatterisali hämärtyy, punainen samettiverho aukeaa, ja näyttämö täyttyy savukoneen puhaltamasta sumusta. Katsomossa kuhina ja tirskunta hiljenevät, kun teinit keskittyvät katsomaan ja kuuntelemaan. Taidetestaus voi alkaa.

Taidetestaajat on Suomen suurin ja ainoa valtakunnallinen kulttuurikasvatusohjelma. Jo kuuden lukuvuoden ajan ovat kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset päässeet taidetestaamaan – siis kokemaan ja arvioimaan korkealaatuista taidetta esimerkiksi teatteriin, taidemuseoon tai sinfoniaorkesterin konserttiin.

Ohjelman kehittämiseen ja tuottamiseen on käytetty toistaiseksi lähes 30 miljoonaa euroa, josta valtaosa on tullut yksityisiltä säätiöiltä. Tällä rahalla on tehty yli puoli miljoonaa taidevierailua sekä rakennettu täysin uudenlaista toimintakulttuuria, jonka vaikutukset kumuloituvat ja levittäytyvät hitaasti koko yhteiskuntaan ja sen kaikille elämänalueille. Ainoa keino turvata Taidetestaajien tulevaisuus on löytää sille pysyvä paikka valtion budjetista.

” Konsepti on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta.

Taidevierailut sekä konseptiin kuuluva pedagoginen työskentely – elämykseen valmistavat etkot sekä sitä syventävät jatkot – kehittävät nuorille elintärkeitä tulevaisuustaitoja, kuten kriittistä ajattelua, luovuutta ja empatiaa. Marraskuun lopussa Taidetestaajat palkittiin oikeusministeriön demokratiapalkinnon 2022 kunniamaininnan saajana pitkäjänteisestä työstään nuorten demokratiakasvatuksen hyväksi.

Koko ikäluokan tavoittava kansallinen ohjelma edistää merkittävästi myös nuorten kulttuuristen oikeuksien yhdenvertaista toteutumista. Ohjelma varmistaa, ettei yksikään suomalainen nuori valmistu peruskoulusta käymättä edes kerran esimerkiksi teatterissa tai sinfoniaorkesterin konsertissa. Taidevierailujen jälkeen nuoret arvioivat elämyksensä, ja kerätyn palautteen avulla koko Suomen taidekenttä voi kehittää sisältöosaamistaan.

Konsepti on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta. On poikkeuksellista, että sata prosenttia kouluista on mukana vapaaehtoisesti, ja että nuorten ääni nousee näin vahvasti esiin taiteen kentällä. Ohjelma vahvistaa Suomen kansainvälistä mainetta sivistyksen ja kulttuurin mahtimaana, ja sitä kelpaa esitellä maailmalla.

Nuoret ovat äärimmäisen herkässä ja tärkeässä iässä, mutta taiteen yleisönä alipalveltuja. Olisi hienoa, jos Taidetestaajat voitaisiin integroida pysyväksi osaksi suomalaista peruskoulua, jotta tulevat sukupolvemme eivät jää ilman yhdenvertaista mahdollisuutta kokea unohtumattomia elämyksiä taiteen äärellä.

Henna Virkkunen

europarlamentaarikko (kok)

Kaisa Paavolainen

Suomen Teatterit ry:n toimitusjohtaja

Marko Kerttula

Yläkemijoen koulun rehtori

