Hyvä luku- ja kielitaito on rikkaus, jonka ostamiseen voi varsinkin sen syntyvaiheissa käyttää valuuttana vain lapselle annettua aikaa.

Hyvän luku- ja kielitaidon kehittymisessä kodilla on suuri merkitys.

Turkulainen perhe on kertomansa mukaan (HS 6.3.) päätynyt koulushoppailemaan, koska pelkää ”lapsen oman kielen ja kulttuurin kärsivän” luokassa, jossa vieraskielisten lasten osuus on suuri. Perhe kertoo myös tehneensä hakuja ja laskelmia asuinalueiden ulkomaalaistaustaisten asumisprosenteista sekä muuttaneensa paikkaan, jossa koulun suomea toisena kielenä opiskelevien lasten määrä on liki olematon. Kaikki tämä, jotta suomenkielisen perheen lasten äidinkieli rikastuisi. Rasistisia vaikutteita perhe ei itsessään tunnista.

Ymmärtäisin kaiken tuon vaivannäön, jos kyseessä olisi vieraskielinen perhe, joka haluaa lapsilleen suomenkielisen ympäristön kielen oppimisen turvaamiseksi. Itse asiassa koko keskustelu suomea toisena kielenä opiskelevien suurista määristä tietyissä kouluissa on ohjautunut kummalliseen suuntaan, kun huoli kohdistuu vain kantasuomalaisten lasten opiskeluun.

Eikö meidän tulisi kantaa huolta ennen kaikkea niistä oppilaista, joilla ei välttämättä ole lainkaan suomenkielisiä kavereita tukemassa kielen kehittymistä ja rikastumista?

Jos kuvattu perhe olisi käyttänyt asuinalueiden demografian selvittelyyn ja asunnonmetsästykseen kuluneen ajan lukemalla lapsilleen kirjoja ja keskustelemalla niistä heidän kanssaan, olen varma, että lasten kielen rikastuminen olisi turvattu kotikonstein ja ne vieraskieliset oppilaat lähikoulussakin olisivat ehkä muuttuneet uhkasta mahdollisuudeksi oppia toisista kulttuureista ja opettaa omaa vastavuoroisesti heille.

Paljon lukevien lasten sanavarasto voi olla 15-vuotiaana 70 000 sanaa ja lukemista harrastamattomien vain 15 000, eikä tuota faktaa mikään koulu muuta, jos lukuharrastusta ei vain ole.

Koulumme on edelleen mainio ja laadukas paikka, mutta kielen ja kulttuurin vaaliminen on ennen kaikkea kotien tehtävä. Hyvä luku- ja kielitaito on rikkaus, jonka ostamiseen voi varsinkin sen syntyvaiheissa käyttää valuuttana vain lapselle annettua aikaa.

Timo Parvela

kirjailija, opettaja, Kirkkonummi

