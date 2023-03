Rinnat eivät ole vanhemmuuden keskiössä, rakkaus on

Pumpattua rintamaitoa vauvalle voi tarjota äidin lisäksi isä tai esimerkiksi lasta hoitava isovanhempi.

Helsingin Sanomien jutussa (6.3.) käytiin läpi lehden kyselyyn vastanneiden isien syitä olla käyttämättä perhevapaita. Osa vastanneista miehistä kertoi syyksi naisten rinnat: niihin tulee maitoa lapsia varten, ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee imettämään sellaiseen ikään asti, ettei vapaiden pitäminen isille ole mahdollista. Samanlaisia argumentteja olen kuullut kasvokkain ja lukenut Facebook-ryhmissä äideiltä, jotka ovat halunneet pitää kaikki perhevapaat itse.

THL suosittelee täysimetystä kuuden kuukauden ikään asti, jonka jälkeen suositellaan siirtymään osittaisimetykseen kiinteiden ruokien ohella. Täysimetys tai osittaisimetys ei kuitenkaan tarkoita, että vauva syö äidinmaitoa rinnasta vaan että vauva syö rintamaitoa.

Pumpattu rintamaito säilyy huoneenlämmössä kuusi tuntia, jääkaapissa kaksi vuorokautta ja pakastimessa kuusi kuukautta. Pumpattua rintamaitoa vauvalle voi tarjota äidin lisäksi isä tai esimerkiksi lasta hoitava isovanhempi.

Ravitsemus on yksi kolmesta vauvan hoidon osa-alueesta puhtauden ja runsaan läheisyyden lisäksi. Näiden kaikkien kolmen toteuttamiseen on valmiuksia molemmilla vanhemmilla, kunhan vain molemmilla on uskallusta antaa ja ottaa vastuuta vauvan hoidosta. Eiköhän tällä vuosikymmenellä olisi vihdoin aika päästää myös äidit edistämään uraansa ja isät viettämään laatuaikaa pienen ihmisen kanssa takertumatta tissiargumenttiin.

Johanna Takko

it-johtaja, äiti, Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.