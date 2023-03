Määrän kasvattaminen johtaa helposti tutkintojen vaatimustason madaltumiseen.

Sekä pääkirjoituksessa (HS 6.3.) että laajemminkin on kannettu huolta korkeakoulututkintojen vähäisestä määrästä. Harvoin, jos lainkaan, on oltu huolestuneita siitä, että tutkintojen määrän kasvattaminen johtaa helposti tutkintojen vaatimustason madaltumiseen, mitä korkeakoulujen tutkintoperusteinen rahoituspolitiikka vielä edesauttaa. Olisi syytä pohtia, onko pelkkiin tutkintomääriin tuijottaminen hyvää koulutuspolitiikkaa.

Peruskoulussa on jo pitkään laskettu vaatimustasoa joissakin oppiaineissa, koska on haluttu, että kaikki oppilaat suoriutuvat opinnoista. Sama näkyy lukiossa. Tämä osaamistason heikkeneminen on nyt huomattu laajasti. On syytä toivoa, että päätöksien seurauksena tutkintojen määrä ei kasva laadun kustannuksella.

Timo Salminen

Helsinki

