Allergiakoulutus tai allergiapassi olisi erinomainen apu lisäämään tietämystä.

Allergikko tai keliaakikko voi saada voimakkaitakin oireita, jos ruoassa on jotain hänelle sopimatonta.

Ravintoloiden, kahviloiden ynnä muiden ruokaa valmistavien ja myyvien laitosten työntekijöillä tulisi olla koulutus erilaisista allergioista ja keliakiasta. Allergioita on melkoisen laaja kirjo ja osa niistä on jopa hengenvaarallisia. Pahimmillaan ruokailijalle voi tulla anafylaktinen šokki, johon voi menehtyä, ellei sitä hoideta nopeasti ja asianmukaisesti. Puhumattakaan muista oireista, jotka ovat yleisempiä, kuten pahoinvointi, oksentaminen, ripuli, ihottuma, päänsärky ja niin edelleen. Usein menee pitkäänkin, ennen kuin elimistö on taas kunnossa allergisoivan ruoan syömisen jälkeen.

Monet allergikot ja keliaakikot törmäävät jatkuvasti siihen, ettei henkilökunnalla ole riittävästi tietoa eri allergioista ja sairauksista. Yleensä on arvailun varassa, saako sopivaa ravintoa, vai onko siinä jotain, joka aiheuttaa sairastumisen. Ravintoloillahan on oltava omavalvontasuunnitelma, mutta laki ei silti vaadi tätä tuntemusta allergioista. On siis kunkin yrityksen omalla vastuulla, koulutetaanko henkilökuntaa vai ei.

Nykyään vaaditaan eri työpaikoilla kaikenlaisia kortteja, koulutuksia ja passeja. Allergiakoulutus tai allergiapassi olisi erinomainen apu lisäämään ruokaravintoloiden ja muiden ruokaa valmistavien ja jakavien yritysten henkilökunnan tietämystä ja taitoa eri allergioista ja keliakiasta.

Allerginen minäkin

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

