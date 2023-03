Maksuton korkeakoulutus on ylpeyden aihe.

Viime aikoina on käyty keskustelua korkeakoulujen mahdollisista lukukausimaksuista (HS Mielipide 1.3. ja 4.3.).

Olen yliopisto-opiskelija kahdella hakupainealalla ja varmasti yksi suurimmista maksuttoman korkeakoulutuksen hyötyjistä. Todennäköisesti hyötyisin myös, jos lukukausimaksuja alettaisiin nyt valmistella ja tulevaisuudessa kääriessäni korkean koulutukseni hyödyt hyvätuloisena ”huippuasiantuntijana” korkeakoulutuksen rahoitus pohjautuisi nykyistä vähemmän verovaroihin.

Täytyy kuitenkin kysyä, onko Suomella varaa menettää sitä, mitä se maksuttomalla korkeakoulutuksella saa – eli kaltaisiani tulevaisuuden erityisosaajia. Minun mielestäni ei ole. Jos toinen korkeakoulututkinto olisi maksullinen, moni, minut mukaan lukien, jättäisi toisen tutkinnon suorittamatta ja erikoistumatta. Jos myös ensimmäinen korkeakoulututkinto olisi maksullinen, menettäisivät Suomen korkeakoulut ehkä suurimman kilpailuetunsa kansainvälisiin huippulaitoksiin verrattuna. Minäkin olisin opiskelupaikkaa valitessani katsonut ulkomaisia yliopistoja aivan eri silmällä ja sellaiseen päätyessäni olisin todennäköisesti jäänyt sille tielle.

On lähes sanomattakin selvää, että lukukausimaksut edistäisivät hyväosaisuuden kasaantumista. Esimerkiksi minä tilastojen valossa lienen tulevaisuudessa yksi niistä, jotka enemmän kuin mielellään rahoittavat oman lapsensa ensimmäisen ja vaikka toisenkin korkeakoulututkinnon. Parempiosaisilla lapsilla on ennestään jo huomattavia kilpailuetuja elämään, joten on turha syventää epäonnekkaampien lähtökuoppia.

Asiasta käydyssä keskustelussa on jäänyt liian vähälle huomiolle se, kuinka hieno asia maksuton korkeakoulutus todella on. Minulle on ylpeyden aihe voida sanoa, että olen Suomesta, joka on yksi maailman tasa-arvoisimmista maista ja jossa kuka tahansa voi kouluttautua maksutta tohtoriksi. Maksuton korkeakoulutus on korvaamaton osa suomalaisuutta ja puolustamisen arvoinen itseisarvo jo yksinään.

Elmo Väätäjä

oikeustieteen ja valtiotieteen ylioppilas

Helsinki

