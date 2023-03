Parhaimmillaan terveystarkastus voi olla käännekohta ja edistää työttömän työllistymistä ja hyvää elämää.

Riittävä työkyky on työllistymisen edellytys. Jotta työelämään palaaminen onnistuisi pitkän työttömyyden jälkeen, pitää olla ymmärrystä omasta työkyvystä ja mahdollisuuksista vaikuttaa siihen. Tiedetään, että työttömät kärsivät terveysongelmista muita työikäisiä enemmän, mutta he käyttävät terveyspalveluja vähän, osittain rahan ja osittain hankalaksi koetun saatavuuden vuoksi.

Laissa on määritelty työttömille kuuluvaksi palveluksi terveystarkastus, jolla työkykyä kartoitetaan. Työtön voi hakeutua terveystarkastukseen maksutta te-palveluiden tai terveysaseman kautta. Valitettavasti tarkastusten toteutuminen eri puolella Suomea on epätasa-arvoista: tarkastus voidaan evätä, jonot ovat pitkiä tai työtöntä pompotellaan te-palveluista terveyskeskukseen ja takaisin. On tärkeää huomata, että vaikka tarkastus on maksuton, jatkohoito voi olla maksullista, mikä vaikeuttaa työttömälle kuuluvan hoidon saatavuutta.

Parhaimmillaan terveystarkastus voi olla käännekohta ja edistää työttömän työllistymistä ja hyvää elämää. Terveystarkastusten kautta voidaan määritellä ja selventää itselle sopivaa työtä.

Suomessa on pitkään ollut mustavalkoinen ajattelu työkyvystä: joko tekee töitä sataprosenttisesti tai ei ollenkaan. Väliin mahtuu kuitenkin iso kirjo erilaisia elämäntilanteita, jolloin sopiva työ voi olla osa-aikainen, työkokeilu tai esimerkiksi palkkatukityö.

Pitkänkin työttömyyden jälkeen voi työllistyä. Suurin osa työttömistä toivookin löytävänsä omaan elämäntilanteeseen ja työkykyyn sopivaa työtä. Työkyvyn arviointi on ensimmäinen askel itselle sopivan työn suuntaan.

Peppi Tervo-Hiltula

toiminnanjohtaja, Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry

Katriina Lehtovaara

toimintakoordinaattori, terveyttä työttömille -toiminta

Työttömien keskusjärjestö ry

Tiina Tuominen

asiantuntijapsykologi, työelämän mielenterveys, Mieli ry

