Psykologien koulutuksen rahoitusta on lisättävä

Yliopistojen saama korvaus annetusta opetuksesta jää pienemmäksi kuin sen järjestäminen maksaa.

Julkisen alan eläkevakuuttaja Keva julkaisi maaliskuun alussa ennakoinnin kuntien tulevaisuuden työvoimatarpeesta. Suurin henkilöstövajaus koskisi muun muassa psykologeja. Raportti kuitenkin toteaa, että arviossa tulevasta työvoimasta ei ole huomioitu opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tilastoa tutkinnon aloittaneista vuosina 2010–2022. Siksi tätä kohtaa on psykologian osalta tarkennettava.

Valtakunnallisesti psykologian sisäänottomäärät ovat sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kasvaneet 58 prosenttia vuodesta 2019 (sisäänotto 249) vuoteen 2022 (sisäänotto 393). Oulun yliopistossa on aloitettu vuonna 2021 uusi psykologian koulutusohjelma.

Psykologeja koulutetaan Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Itä-Suomen ja Oulun yliopistossa sekä Åbo Akademissa. Nämä muodostavat Psykonet-koulutusverkoston, joka koordinoi psykologian alan perus- ja jatkotutkinto- sekä erikoistumiskoulutuksia.

Uusia opiskelupaikkoja on siis psykologian alalla lisätty merkittävästi. Uudet lisäykset ilman merkittäviä henkilöstön lisäresursointeja eivät ole tässä tilanteessa perusteltuja eivätkä mahdollisia toteuttaa psykologikoulutuksen laadun kärsimättä.

Sisäänottomäärien lisäämisen vastineeksi on saatu hieman lisää henkilökuntaa, mutta opetuksen määrä on yliopiston tutkija-opettajien toimenkuvassa silti suuri. Psykologien koulutus perustuu näyttöön ja edellyttää tieteellistä tutkimusta, johon yliopiston opettajilla on oltava aikaa.

Sisäänottomääriä kasvatettaessa on jäänyt hoitamatta psykologin tutkintoon kuuluvan viiden kuukauden ammatillisen harjoittelun rahoittaminen. Harjoittelu tapahtuu oikeissa työpaikoissa laillistetun psykologin ohjauksessa. Jotta voitaisiin varmistaa harjoittelupaikkojen saatavuus ilman valmistumisen viivästymistä, harjoitteluun tulisi olla vastaavanlainen koulutuskorvausjärjestelmä, joka on jo lääkäreillä.

Huomiota tulee kiinnittää myös psykologian alhaiseen sijoittumiseen OKM:n tutkintojen vaativuuden ja rahoituksen mallissa. Sen vuoksi yliopistojen saama korvaus annetusta opetuksesta jää pienemmäksi kuin sen järjestäminen maksaa. Merkittävä osa psykologian ammatillisista opinnoista tehdään pienryhmäopetuksena, ja psykologisten testien, haastatteluiden ja interventioiden järjestäminen vaatii erikoislaitteistoa ja -tiloja. Koulutusvastuuyliopistojen tulisi saada tasa-arvoisesti ja oikein perustein ministeriön koulutuskorvauksia psykologien koulutukseen.

Psykologin ammatillisen kehittymisen kannalta tärkeitä ovat psykologian alan erikoistumiskoulutukset, joilla vastataan myös hyvinvointialueiden tarpeisiin ja työvoiman kohtaantoon. Lääkäreille ja sosiaalityöntekijöille erikoistumiskoulutukset ovat maksuttomia. Jostakin syystä psykologit ja farmaseutit joutuvat itse maksamaan erikoistumiskoulutuksensa. Näiden rahoitus olisi saatava valtion budjettirahoituksen piiriin.

Psykonet -verkoston johtokunnan puolesta:

Kalevi Korpela

puheenjohtaja, psykologian professori, Tampereen yliopisto

