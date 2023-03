Tekoälyn sääntöjen kanssa on jo kiire

Sekä viranomaisten että yritysten on herättävä teknologian nopeaan kehitykseen: muun muassa tekoälyn ja itseohjautuvien autojen suunnittelijat tarvitsevat tuekseen lakeja ja yhteisesti sovittuja käytäntöjä.

Kuljettamasi raitiovaunu riistäytyy hallinnasta ja uhkaa ajaa viiden ihmisen päälle. Et voi pysäyttää vaunua, mutta voit kääntää sen sivuraiteelle. Sivuraiteella vaunun alle jää kuitenkin yksi ihminen.

Mitä teet? Mikä on oikea ratkaisu?

Yllä kuvattu raitiovaunuongelma on klassinen ajatuskoe, jolla testataan erilaisia eettisiä ja moraalisia malleja. Yhtä oikeaa vastausta ei ole, eikä ihminen luultavasti joudu elämässään tuollaista ratkaisua tekemään.

Mutta jos joku suunnittelee itseohjautuvaa autoa, olisi auton tekoälyyn ohjelmoitava jokin ratkaisu usean huonon vaihtoehdon välillä valitsemiseksi. Suojellako kuljettajaa vai jalankulkijaa?

Teknologian kehitys on aina pakottanut muovaamaan maailmaa. Autoille on täytynyt rakentaa teitä, ja sosiaalisen median maailmassa on pitänyt luoda uusia kanssakäymisen tapoja ja menetelmiä.

Tekoälyn kehitys tuo esiin uuden näkökulman. Suoraviivaisen automaation ja teollistumisen aikojen jälkeen täytyy sopeutua siihen, että ajatustyötä ja valintoja tekevät muutkin kuin ihmiset.

Hyväksyttyjen käytäntöjen luomisessa valta on valunut teknologian nopeille kehittäjille. Esimerkiksi Uber, Airbnb ja Wolt ovat olleet lainsäätäjiä ketterämpiä ja juurruttaneet uusia käytäntöjä, joiden on välillä kritisoitu liikkuvan harmaalla alueella.

EU:n tekoälyasetusta on sorvattu vuodesta 2021, mutta Chat GPT:n kaltaisten generatiivisten tekoälyjen läpilyönti lisää painetta määrittää sääntöjä aiempaa nopeammin.

Sääntelyllä ei pidä hidastaa teknologian kehitystä, mutta lakien ja käytäntöjen luomisessa olisi syytä ottaa huomioon muutkin asiat kuin markkinaosuuden mahdollisimman nopea kahmiminen tai käyttömukavuus.

Kun tekoäly alkaa tehdä liikennevälineiden ohjaamiseen tai vaikkapa terveydenhuollossa potilaiden diagnooseihin vaikuttavia päätöksiä, tarvitaan teknologiaosaamisen lisäksi näkemystä esimerkiksi eettisyydestä, oikeudenmukaisuudesta ja laillisuudesta.

Jo seuraava eduskunta voisi säätää tekoälyn kehittämiseen ja itseohjautuvien autojen käyttöön vaikuttavia lakeja. Samalla niin viranomaisten kuin yritystenkin pitää kääntää katseensa tulevaisuuteen. Teknologian kehitys on aina vain nopeampaa, ja tekoäly kiihdyttää muutosta entisestään.

Kirjoittaja on Helsingin Sanomien datadeskin pääkehittäjä.