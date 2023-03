Tiedän kokemuksesta terveystarkastusten reaaliset mahdollisuudet.

Puolueiden kesken yhteisesti hyväksyttynä tavoitteena alkaa olla, että velaksi elämisen pitää Suomessa loppua. Tuleville sukupolville kun on tulossa mittavia taloudellisia taakkoja ilman menneiden sukupolvien ottamien lainojen maksamistakin.

On turha kuvitella, että taloutta saataisiin tasapainoon niin, ettei se tekisi kipeää. Puolueiden tehtävänä on valita kivuliaat toimenpiteet niin, että ne kohdistuvat vähiten niihin, joilla jo muutenkin on taloudellisesti vaikeaa.

Sdp näyttää aloittaneen ennennäkemättömän kampanjan ennalta ehkäisevän terveydenhuollon kohentamiseksi (HS 9.3.). Entinen puheenjohtaja Antti Rinne näkee mittavia säästömahdollisuuksia kakkostyypin diabeteksen kohdalla. Säästöjä esitetään saatavan myös koko väestön terveystarkastuksilla.

Olen tehnyt yli 40 vuotta käytännön lääkärintyötä terveyskeskuksessa. Työhöni kuului myös neuvolatyötä ja kouluterveydenhuoltoa. Tiedän kokemuksesta terveystarkastusten reaaliset mahdollisuudet.

Havaintojeni perusteella ihmisen elämäntavat ja asenteet oman terveyden hoitoon juontuvat suuressa määrin lapsuudenkodista. Myös ammatti ja työyhteisö vaikuttavat paljon esimerkiksi tupakointiin ja ruokailutottumuksiin.

Vaikka Suomessa koko ikäluokka on lapsuudessa ja kouluvuosina samanlaisten säännöllisten terveystarkastusten kohteena, se ei valitettavasti ole estänyt kehitystä nykytilanteeseen: 18–29-vuotiaista aikuisista ylipainoisia on naisista 35 ja miehistä 47 prosenttia. Yli 30-vuotiaista suomalaisista aikuisista ylipainoisia on 63 prosenttia naisista ja 72 prosenttia miehistä. Lähes joka toinen mies ja nainen on vyötärölihava.

Kakkostyypin diabeteksen tärkein riskitekijä on ylipaino, erityisesti vyötärölihavuus.

” Missä ovat ne aikoinaan esitetyt tuhat uutta terveyskeskuslääkärin virkaa?

Luvut antavat myös aiheen kysyä, onko työterveyshuollossa keskitytty akuuttien sairauksien hoitoon perimmäisen tarkoituksen eli terveystarkastusten ja ennalta ehkäisevän terveydenhuollon sijasta. Firmojen kiinnostushan kohdistuu nykyään sairauksien hoitoon ja pikaiseen työhön paluuseen.

Missä ovat ne aikoinaan esitetyt tuhat uutta terveyskeskuslääkärin virkaa? Niitä tarvittaisiin perusterveydenhuollossa nykyisten palvelujen laadukkaaseen tuottamiseen. Siis ennen kuin mitään uusia tehtäviä suunnitellaan.

En halua ampua alas Sdp:n pilvilinnoja. Mutta nyt kannattaisi keskittyä siihen, miten valtiontalous saadaan tulevien vuosien aikana tasapainoon. Toimenpiteitä toki tarvitaan myös vastaamaan tulevien vuosikymmenten lisähaasteisiin.

Timo Teinonen

lääketieteen tohtori, yleislääketieteen erikoislääkäri

Turku

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.