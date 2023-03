Olemme jo vuosia esittäneet, että yrittäjän ja palkansaajan erillisistä työssäoloehdoista olisi syytä luopua.

Suvi Seikkula ja Piia Lääveri kuvasivat (HS Mielipide 7.3.) oivasti työn- ja sosiaaliturvan haasteita tilanteessa, jossa henkilö työskentelee sekä työsuhteessa että yrittäjäasemassa.

Sosiaaliturvajärjestelmämme tunnustaa laajasti lomittaisen yrittäjänä ja työntekijänä toimimisen ja mahdollistaa turvan kerryttämisen myös tällaisesta toiminnasta. Poikkeuksena ansiosidonnainen työttömyysturva, jossa yhtäaikaisella tai peräkkäisellä yrittäjänä ja työntekijänä työskentelyllä ei voi nykyisin turvaa kerryttää.

Suomen Yrittäjät on jo vuosia esittänyt, että yrittäjän ja palkansaajan erillisistä työssäoloehdoista olisi syytä luopua ja siirtyä yhteen työssäoloehtoon, jossa huomioitaisiin molemmissa rooleissa työskentely. Vastikään julkaistun kyselytutkimuksen mukaan noin kaksi kolmesta suomalaisesta kannattaa yhdistelmävakuutuksen käyttöönottoa. Olemme myös esittäneet yrittäjän eläkelain mukaisen pakollisen vakuuttamisen alarajan tuntuvaa nostoa. Näin useampi voisi kokeilla yritystoimintaa ilman raskaita taloudellisia velvoitteita. Vapaaehtoinen vakuuttaminen olisi mahdollista.

Sosiaaliturvajärjestelmän pitää kohdella yksilöitä tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Osallistuminen lakisääteiseen järjestelmään ja pääsy sosiaaliturvan piiriin pitää olla mahdollista työnteon statuksesta riippumatta. Yrittäjän toimeentulo ei ole itsestäänselvyys, joten on perusteltua, että yrittäjällä on enemmän vapauksia sosiaaliturvansa järjestämisessä kuin työsuhteisella henkilöllä, jolle palkka on työsopimuksella turvattu.

Harri Hellstén

työmarkkina-asioiden päällikkö

Suomen Yrittäjät

