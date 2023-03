Helsingin keskustaan tarvitaan yhteisöllinen kylätalo.

Helsingin keskustan elinvoima kasvaa ottamalla mallia maaseudusta. Paikallisuus nousee piilosta megatrendinä. Alepa-hattu päässään stadilainenkin liputtaa oman kotikylänsä puolesta. Omasta kaupunginosasta ollaan ylpeitä. Kaikki me asumme kylissä.

Liikkeellä on huolta Helsingin keskustan hiljentymisestä ja tyhjistä liikehuoneistoista. Oppia on haettu muista Euroopan urbaaneista kaupungeista. Mitä jos ratkaisut löytyvätkin Suomen maaseudun kylistä?

Helsinki on kunta, joka koostuu ihmisistä. Keskustan elävöittäminen lähtee siitä, että on asutusta. Korttelitoiminta ja kaupunginosien sadat pienet tapahtumat saavat ihmisiä liikkeelle. Meillä maaseudun kylissä on totuttu pitämään talkoita ja tekemään ihan itse. Naapurit tunnetaan. Siellä missä byrokraatti ei katso, viranomainen ei valvo tai siellä missä yritys ei tee. Siellä me teemme asiat itse ja porukalla. Tätä menestysreseptiä Stadin tulisi hyödyntää.

” Meillä maaseudun kylissä on totuttu pitämään talkoita ja tekemään ihan itse.

Helsingin elinvoiman tueksi on myös huudettu vaateyrityksiä, kahvilaketjuja ja kaupungin toimialajohtajia. Uskon, että elinvoiman tekevät yhteisöt ja järjestöt. Fiksu stadilainen päättäjä kysyy itseltään: Onko järjestöille ja korttelitoimijoille annettu tiloja ja resursseja? Miten saisimme keskustelua kiinteistöyhtiöiden ja korttelikehittäjien välille? Aleksanterinkadun tyhjät liikehuoneistot ovat se yhteinen vihollinen. Helsingin keskustaan tarvitaan yhteisöllinen kylätalo.

Monella on mielikuva, että helsinkiläinen odottaa verovaroille vastinetta eikä liikahda. Rikkokaa se mielikuva! Hyvät töölöläiset ja punavuorelaiset. Lumituiskussa kola omaan käteen. Sunnuntaina naapuri mukaan, kirppispöytä pystyyn ja liikkeelle lähipuistoon. Omasta taloyhtiöstä tai kotikadusta saa viihtyisämmän, kun päätät tehdä niin.

Aleksi Koivisto

toiminnanjohtaja, Suomen kylät ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.