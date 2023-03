Viikon puheenaiheet

1) Yllätysvierailut

Valtionjohtajien yllätystapaamiset ovat kuin yllätysvauvoja – ne ovat yllätyksiä siksi, ettei niistä ole haluttu kertoa julkisesti etukäteen. Yhdysvalloissa vierailleella presidentti Sauli Niinistöllä oli torstaina yllätystapaaminen presidentti Joe Bidenin kanssa. Perjantaina pääministeri Sanna Marin (sd) ja ympäristöministeri Maria Ohisalo (vihr) tapasivat yllätysvierailullaan Kiovassa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin.

2) Lonkero

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) alkoholinkäyttöä on puitu viime ajat tarkkaan. Viimeisimpänä on käyty läpi Ruotsiin valtiovierailulle ministeriä kuljettaneessa Puolustusvoimien koneessa juotua lonkeroa, sen ostajaa ja juomisen luvallisuutta myöten. Aihe on pysynyt viestimissä esillä, sillä ministerin vastaukset ovat herättäneet aina vain lisää kysymyksiä.

3) Suursaari

Tällä viikolla mittailtiin etäisyyttä Suursaaresta Kotkaan. Se on vain nelisenkymmentä kilometriä. Venäjä on Ylen selvityksen mukaan todennäköisesti häirinnyt Suomen lentoliikennettä viime maaliskuussa Suursaaresta. Se ei liene yllätys Puolustusvoimille, joka ei ole kommentoinut asiaa. Vaikka huomio on Ukrainassa, Suomen lähialueillakin on oltava valppaana.