Myös pyörätuolilla liikkuvan on päästävä äänestämään

Kansalais- ja poliittiset oikeudet voivat toteutua täysimääräisesti vain, jos vaalit ovat esteettömät ja saavutettavat.

Eduskuntavaalit järjestetään Suomessa 2. huhtikuuta ja ennakkoäänestys jo 22.–28. maaliskuuta. Oikeus äänestää ja asettua ehdolle ovat demokratian kulmakiviä, jotka on turvattu niin perustuslaissa kuin kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissakin. Vammaisten henkilöiden kansalais- ja poliittiset oikeudet on turvattu vielä lisäksi YK:n vammaisyleissopimuksessa.

Vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestyspaikkojen pistotarkastuksissa eduskunnan oikeusasiamies havaitsi, että pyörätuolilla pääsee yhä useammin äänestämään esteettömästi. Myönteisestä kehityksestä huolimatta äänestyspaikoilta löydettiin myös paljon puutteita. Esimerkiksi kaikki esteettömistä äänestyskopeista eivät olleet tarpeeksi leveitä, jotta niihin varmasti pääsisi sähköpyörätuolilla.

Oikeus äänestää on läheisesti sidoksissa sanan- ja mielipiteenvapauteen, johon puolestaan sisältyy oikeus vastaanottaa tietoa. Ilman tietoa ehdokkaista ja puolueista on mahdotonta tehdä punnittuja äänestyspäätöksiä.

Demo Finlandin selvityksen mukaan lähes kaikilla puolueilla ja niiden nais- ja nuorisojärjestöillä oli puutteita verkkosivujen saavutettavuudessa, mikä voi estää näkövammaisia ihmisiä saamasta tietoa äänestyspäätöksensä tueksi. Selkokeskus on sitoutunut julkaisemaan sivuillaan puolueiden selkokieliset vaalitavoitteet, mutta tätä kirjoitettaessa Selkokeskus on sitoutunut julkaisemaan sivuillaan puolueiden selkokieliset vaalitavoitteet, mutta tätä kirjoitettaessa asiassa on puutteita.

Vammaiset ihmiset eivät ole vain potentiaalisia äänestäjiä vaan myös mahdollisia ehdokkaita ja vaaleilla valittuja edustajia. Demo Finlandin selvityksessä nousee esiin, että vammaisilla puolueaktiiveilla oli paljon käytännön vaikeuksia osallistua puoluepoliittiseen toimintaan.

Puoluetilojen ja kunnanvaltuustosalien puhujapönttöjen esteellisyys, sähköisten järjestelmien saavutettavuusongelmat sekä puutteellinen viittomakielen tulkkaus ovat muutamia esimerkkejä heidän kohtaamistaan esteistä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on edistänyt sovintoa tapauksessa, jossa Yle kieltäytyi kohtuullisista mukautuksista, joiden avulla vammainen ehdokas olisi voinut osallistua vaalipaneeliin yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Ihmisoikeuskeskuksen ja oikeusministeriön toteuttamassa perusoikeusbarometrissä vammaiset ja toimintarajoitteiset henkilöt erottuivat selvästi muista vastaajista siinä, miten paljon he uskoivat poliitikkojen olevan kiinnostuneita heistä. Yli puolet vammaisista vastaajista koki, etteivät puolueet välitä heistä.

Varmistamalla, että vammaisten henkilöiden kansalais- ja poliittiset oikeudet toteutuvat täysimääräisesti, puolueet ja muut toimijat voivat edistää vammaisten henkilöiden osallisuutta ja luottamusta demokratiaan.

Sirpa Rautio

johtaja

Sanni Myllyaho

nuorempi asiantuntija

Ihmisoikeuskeskus

