Monien parantumattomasti sairaiden kivut ovat täysin sietämättömiä. Heille on oltava viimeisenä vaihtoehtona eutanasia.

Kun puhutaan saattohoidosta (HS 9.3.), on erittäin tärkeää, että kaikki faktat tuodaan julki. Muuten on vaarana, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset eivät ikinä saa apua.

HS:n jutusta ”Loppuun asti” sai sellaisen kuvan, että kaikille on tarjolla kivunlievitys palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa. Tämähän ei pidä paikkaansa. Vaikka käytössä ovat vahvimmat kipulääkkeet ja niiden yhdistelmät, kaikkien tuskia ne eivät lievitä. Monien parantumattomasti sairaiden kivut ovat täysin sietämättömiä jo kauan ennen saattohoitovaihetta. Useat heistä päätyvät itsemurhaan.

Näitä ihmisiä ei saa unohtaa tai sivuuttaa. Heille on oltava viimeisenä vaihtoehtona eutanasia, kun he itse sitä haluavat. Heidän kohdallaan eutanasia ei todellakaan ole murha, kuten ylilääkäri Tiina Tasmuth sitä nimitti. Se on suurinta lähimmäisenrakkautta, mitä ihminen voi toiselle antaa.

Jaana Jokimetsä

Kouvola

