Valtiovarainministeriö ehdottaa monia perheiden toimeentuloa heikentäviä toimia.

Valtiovarainministeriö julkaisi 6. maaliskuuta tuttuun tapaansa juuri eduskuntavaalien alla ehdotuksensa julkisen talouden tasapainottamistoimista. Pelastakaa Lapset on huolissaan lyhytnäköisistä leikkausehdotuksista, jotka kohdentuvat pienituloisiin ja lapsiperheisiin. Ministeriön on perusteltava esittämiään toimenpiteitä niin, että tulee näkyväksi, millainen lapsivaikutusten arviointi on niitä ohjannut.

Valtiovarainministeriö ehdottaa nyt monia suoraan perheiden toimeentuloa heikentäviä toimia, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korottamista, asumistuen heikentämistä, työttömyysturvan lapsikorotuksen poistamista, lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen poistamista ja sisarkorotuksista luopumista, monien sosiaalietuuksien indeksisidonnaisuuksien poistamista, ruoan ja lääkkeiden arvonlisäverojen korotuksia sekä varhaiskasvatusmaksujen korottamista.

” Suomi on saanut toistuvasti moitteita riittämättömästä perusturvan tasosta.

Suomessa elää köyhyydessä 122 000 lasta. Suomi on toistuvasti saanut muun muassa Euroopan neuvostolta ja YK:lta moitteita riittämättömästä perusturvan tasosta. Perheet ovat eläneet viime vuodet vaikeita aikoja pandemian vaikutusten, inflaation ja energian hinnannousun takia. Valtiovarainministeriön ehdotusten kaltaiset toimet kurjistaisivat nykytilannetta entisestään.

Vaadimme eduskuntavaalitavoitteissamme lapsilisän sitomista uudelleen indeksiin sekä lapsilisäjärjestelmän rakenteellista uudistamista. Palveluiden täytyy vastata perheiden tarpeisiin oikea-aikaisesti ja resurssien täytyy olla riittävät. Tällä hallituskaudella on edistetty varhaiskasvatuksen maksuttomuutta, ja tätä työtä täytyy jatkaa.

Valtiovarainministeriön esitykset heikentävät perheellisten mahdollisuuksia työllistymiseen ja toimeentuloon. Työllistymisen esteitä puretaan parhaiten tukemalla vanhempien työssäkäyntiä, lisäämällä varhaiskasvatuksen joustoja, vuorohoitoa, pienten koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa, joustavia etätyömahdollisuuksia sekä joustavaa työmatkaliikkumista. Varhaiskasvatuksen henkilöstöresurssien varmistaminen on hyvinvointivaltion velvollisuus. Lasten täytyy olla turvassa ja saada kasvaa ja oppia tuttujen hoitajien kanssa.

Ministeriö esitteli ehdotuksensa ajatuksella, että on säästettävä nyt, jotta tuleville sukupolville jää liikkumavaraa. Hyvinvointivaltion rakenteita murentavat, yhteiskunnan pienimpiin ja heikoimpiin kohdistuvat säästötoimet heikentävät tulevien sukupolvien mahdollisuuksia hyvään elämään.

Meillä on tutkittua tietoa siitä, että lapsen varhaisiin vuosiin, kehitykseen ja oppimiseen investoimalla takaamme parasta hyvinvointia ja samalla ehkäisemme esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon kuluja tulevaisuudessa. Lyhytnäköinen säästäminen väärässä paikassa aiheuttaa moninkertaiset kustannukset tulevaisuudessa.

Hanna Markkula-Kivisilta

pääsihteeri, Pelastakaa Lapset

