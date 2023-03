Keliakiaruokavalion lisäkustannukset ovat yli 700 euroa vuodessa.

Keliakia on elinikäinen autoimmuunisairaus, jossa vehnän, ohran ja rukiin sisältämä valkuaisaine, gluteeni, aiheuttaa ohutsuolen limakalvolla tulehdusreaktion ja suolinukan vaurion. Keliakiaan ei ole olemassa lääkehoitoa, vaan ainoa hoitomuoto on gluteeniton erityisruokavalio. Keliakiaruokavalion lisäkustannukset ovat yli 700 euroa vuodessa. Yli 16-vuotiaat eivät saa ruokavaliohoidon kustannuksiin minkäänlaista tukea yhteiskunnalta.

Keliakiakorvaus ei ole pelkkä kustannuserä, se on terveydenhuollon kustannuksia ja kuormitusta vähentävä toimi. Hoitamattoman tai huonosti hoidetun keliakian seurauksena syntyvien lisäsairauksien – kuten suolistosyövän, osteoporoosin ja lapsettomuuden – hoito tulee yhteiskunnalle kalliiksi sairastuneelle aiheutuneista kärsimyksistä puhumattakaan. Keliakialiiton teettämän selvityksen mukaan muun muassa suolistosyövän hoitojakso maksaa 72 000 euroa, lonkkamurtuman hoito 30 000 euroa ja lapsettomuuden hoito 32 000 euroa.

Keliakiaa sairastaville tulee yhdenvertaisuuden nimissä maksaa keliakiakorvausta, jotta sairauden tehokas hoito on mahdollista – aivan kuten lääkkeitä tarvitsevat saavat korvausta lääkekustannuksista. Keliakia on hoitamattomana ravintoaineiden imeytymishäiriösairaudeksi rinnastettavissa, joten on vaikea ymmärtää, miksi keliaakikot eivät olisi oikeutettuja tukeen. Keliakiakorvauksen sisällyttäminen seuraavaan hallitusohjelmaan on kustannusvaikutuksiltaan erittäin perusteltua.

Ursula Schwab

ravitsemusterapian professori, Itä-Suomen yliopisto

Niina Puronurmi

toiminnanjohtaja, Keliakialiitto

