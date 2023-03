Helsingin valtuusto hyväksyi vuonna 2017 strategiakseen olla maailman toimivin kaupunki. Toteutus ei liikenteen osalta siltä näytä.

Helsinki on umpiperä, ja kaupunki itse kärjistää sitä omilla toimillaan. Lahden ja Porvoon suunnasta tulijoita on jo yli vuoden ajan kierrätetty pitkin Kyläsaarta, kun Hermannin rantatie on remontissa. Kalasataman metroaseman suppilon kautta ryömintä jatkuu Sörnäisten rantatielle, jossa matka tyssää ennen Hakaniemeä Kruunusillan rakennustyömaalle.

Nyt Turun, Porin ja Hämeenlinnan suunnasta tulijat saavat seuraavat kolme vuotta kärvistellä Mannerheimintien remontin aiheuttamien ruuhkien ja kiertoteitten kanssa.

Hämeentie on iät ja ajat ollut pääväylä Tuusulan, Lahden ja Porvoon suunnista Helsinkiin. Pyöräilyn parantamisesta lähteneen kansalaisaloitteen pohjalta Helsingin valtuusto päätti vuonna 2016 muuttaa tämän ajoväylän jalankululle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle.

Uutisissa on kerrottu, että autoilijoita valuu luvatta Hämeentielle (HS 9.3.). Itse en ole paikalla käynyt, mutta ilmavalokuvien perusteella siellä on tarpeettoman leveät baanat.

Helsingin valtuusto hyväksyi vuonna 2017 strategiakseen olla maailman toimivin kaupunki. Toteutus ei ainakaan liikenteen osalta siltä näytä, mutta helpottava ratkaisu olisi olemassa. Hämeentie voitaisiin vapauttaa muutamaksi vuodeksi myös henkilöautoliikenteelle, jona aikana Hermannin rantatien, Kruunusillan ja Mannerheimintien remontit saataisiin valmiiksi. Tämä sujuvoittaisi liikennettä, säästäisi hermoja ja vähentäisi myös ilmastopäästöjä.

Jotkut helsinkiläiset saattavat kysellä, mikä oikeus eläkeläispapalla on ylipäätään autoilla pääkaupunkiin. Syy on se, että monet kantakaupungissa asuvat lapsenlapset tarvitsevat kyytiä harrastuksiinsa.

Jouko Tikkanen

Sipoo

