On yhdenvertaisuusongelma, jos ihmiset eivät saa tietoa heille kuuluvista tuista ja palveluista.

Jokainen, joka on ollut Kelan, te-toimiston, vakuutusyhtiön tai työttömyyskassan asiakkaana, tietää, miten vaikeaselkoista suomalaisen byrokratian kieli on. Olen itse korkeakoulutettu viestinnän ammattilainen ja syntynyt Suomessa, mutta siitä huolimatta usein tankkaan ohjeita ja päätöskirjeitä moneen kertaan ymmärtääkseni niitä.

Osana työtäni olen antanut asiointiapua pakolaistaustaisille ihmisille. Monta kertaa olen sanonut virkailijoille: ”Pieni hetki. Voinko sanoa tämän asian niin, että asiakas ymmärtää.” Ja sitten olen kääntänyt lauseen selkeämmälle suomelle tai yleiskielelle. Esimerkiksi lauseesta ”voit laittaa meidän asiointipalvelussa viestin omalle etuuskäsittelijällesi” asiakas saattaa ymmärtää vain 20 prosenttia. Mutta jos sanottaisiin, että ”voit kirjoittaa meidän nettisivulla viestin omalle työntekijälle”, on hyvä mahdollisuus, että ymmärtämisprosentti nousee sataan.

Byrokratian kieltä ja sanastoa ei opeteta kotoutumiskoulutuksen kielikursseilla eikä peruskoulun suomen tunneilla.

On yhdenvertaisuusongelma, jos ihmiset eivät saa tietoa heille kuuluvista tuista ja palveluista. Jos me emme ymmärrä, mitä talouttamme tai terveyttämme koskevissa ohjeissa tai päätöksissä sanotaan, kuinka voimme navigoida palvelujärjestelmässä? Aina voi soittaa neuvontapuhelimeen, siis jos on aikaa jonottaa ja vierellä on ihminen, joka ymmärtää byrokraattista kieltä.

” Kun asioista viestitään ammattijargonilla, moni viesti jää ymmärtämättä.

Tukijärjestelmämme on itsessään hyvin monimutkainen. Ja kun asioista vielä viestitään ammattijargonilla, moni viesti jää ymmärtämättä tai ne ymmärretään väärin. Tämä ongelma koskettaa monia Suomessa asuvia, ei vain ulkomaalaistaustaisia, mutta erityisen huonoksi se tekee tilanteen haavoittuvassa asemassa oleville palveluista riippuvaisille ihmisille.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli vuonna 2021 ulkomaalaistaustaisia ihmisiä hieman alle 470 000. Osa heistä puhuu suomea äidinkielen tasoisesti, kaikki eivät.

Kieli on tärkein avain suomalaiseen yhteiskuntaan kiinnittymisessä. Maahanmuuton parissa työskentelevät puhuvat paljon kahdensuuntaisesta kotoutumisesta. Kielen tasolla se tarkoittaa esimerkiksi sen hyväksymistä, että suomea voidaan käyttää eri tavoin. Olisi todella tärkeää luoda mahdollisuuksia pärjätä epätäydellisellä kielitaidolla. Jos pienemmälläkin kielitaidolla voisi hoitaa omia asioitaan, osallisuuden kokemus yhteiskunnassa vahvistuisi.

Suomessa on huutava pula selkokielisestä materiaalista. Samoin tarvitaan uudenlaista viestintäymmärrystä, ehkä jopa koulutusta, jossa opetettaisiin viranomaisia viestimään selkokielellä ja mukauttamaan viestintää vastaanottajan mukaan.

Ulla Kärki

Helsinki

