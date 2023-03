Tutkittua tietoa alkoholikaupan järjestelyjen vaikutuksista on olemassa, kun vain etsii ja löytää.

Vaalien alla on kiihtynyt keskustelu viinien myynnin laajentamisesta. Mainoskampanjat ja mielipidetutkimukset vaativat yleisöltä tarkkuutta: kuka niitä tekee ja missä tarkoituksessa? Hankaluutena on myös tietää, millaisella tiedolla eri näkökantoja perustellaan.

Kun Suomi on pyrkinyt tietoon perustuvan päätöksenteon mallimaaksi, on viinikeskustelussakin kysyttävä tiedon perään. Tutkittua tietoa alkoholikaupan järjestelyjen vaikutuksista on onneksi olemassa, kun vain etsii ja löytää.

Esimerkin tarjoaa ilmestymässä oleva kansainvälisen tutkimusryhmän artikkeli, jonka laatimisessa olin mukana (Sherk ym., Nordic Journal on Alcohol and Drugs). Siinä on modernein menetelmin tutkittu, mitä Suomessa seuraisi, jos alkoholin myyntijärjestelyjä muutettaisiin. Vaihtoehtoina olivat nykyistä tiukempi nyky-Ruotsin kaltainen Suomi ja nykyistä väljempi Suomi ilman alkoholimonopolia.

Tulokset olivat selkeitä: väljennys lisäisi alkoholin kulutusta ja haittoja tuntuvasti, tiukennus vähentäisi niitä merkittävästi. Viinikeskustelussa voi lisäksi muistaa, että Ruotsin tiukka linja ei ole estänyt viinikulttuurin kehitystä siellä, ja väljennysmallissakin voitaisiin ehkä välttyä huonon viinin tulvalta.

Kantaansa miettivälle on hankalaa, että alkoholikaupan vaihtoehtojen vertailuun ei riitä mutu eivätkä kynä ja viivoitin, ei edes suosittu kolmikko usko, toivo ja luulemus.

Tutkimusraportit voivat olla vaikeaselkoisia. Lukijan on siis itse nähtävä vaivaa. Tästä huolimatta uskallan suositella tutustumista tässä mainittuun artikkeliin ja muuhun tuoreeseen tutkimukseen kaikille, erityisesti tuleville kansanedustajille. Tämä kannattaa tehdä ennen oman näkemyksen lukkoon lyömistä: ei pidä laulaa virttä, jos ei tiedä numeroa.

Jussi Simpura

eläkeläinen, Espoo

