Unohdetaan vierasvarapullat ja vieraita varten siivoaminen. Brändätään kyläily uusiksi.

Tuttavani selitti minulle hiljattain ideaansa. Hän aikoi valita 50 kaveriaan ja mennä jokaisen luokse yllätyskylään.

Kuuntelin, enkä ehtinyt reagoida mitenkään ennen kuin hän lisäsi:

”Useimmistahan tuollainen kyläily olisi luultavasti ärsyttävää ja osuisi väärään aikaan. Ja tietty kämppäkin olisi juuri silloin hirveä läävä.”

Juuri noinhan siinä kävisi, ajattelin.

Lukujen valossa suomalainen kyläilykulttuuri oli pitkään hyvissä kantimissa. Kun Tilastokeskus keräsi vuosina 2009–2010 aineistoa ajankäyttötutkimukseensa, selvisi, että naiset käyttivät kyläilyyn 19 minuuttia ja miehet 16 minuuttia vuorokaudessa – luvut olivat pysyneet suunnilleen samoina 1990-luvun lopulta asti.

Mutta vuosiin 2020–2021 mennessä kyläily oli liki puolittunut: sekä naiset että miehet kyläilivät enää yhdeksän minuuttia vuorokaudessa. Syyllinen tähän lienee koronaviruspandemia, mutta selvitettäväksi jää, nousevatko kyläilymäärät koskaan entiselle tasolleen.

Toivottavasti, sillä kyläily olisi yksi konsti purkaa yhtä pandemian surullisimmista sivutuotteista, yksinäisyyttä.

Siksi minulla on ehdotus: brändätään kyläily uusiksi.

Itse hamuan kyläilyä ja olen hyväksynyt sen, etten tuttavani suunnitelman mukaisesti voi pelmahtaa ilman varoitusta kenenkään oven taakse. Ainoa, jonka tiedän ylläpitävän yllätyskyläilyn perinnettä, on puolisoni 95-vuotias maalla asuva isoäiti, jonka talossa ravaa kylän väkeä viikossa kahvilla enemmän kuin omassa asunnossani vuoden aikana.

Sen sijaan pyrin siihen, että joka viikko kalenterissani on yksi kyläilyreissu, jota nimitän matalan kynnyksen hengailuksi.

” Vuosikymmenen aikana kyläily oli liki puolittunut.

Matalan kynnyksen hengailu on toisen kotiin menemistä tai ihmisten kylään kutsumista, mutta niin, että he loksahtavat osaksi kodin yleistä meininkiä – se on oman olemisen asettamista toisten lomaan.

Siihen ei liity kaffetassia eikä vierasvarapullia vaan sohvalla löhöämistä, telkkarin katsomista ja joskus myös ihan vain hiljaa olemista yhdessä.

Matalan kynnyksen hengailun kulta-aikaa on nuoruus, jonka jälkeen se usein unohtuu ruuhkavuosien tai kehtaamattomuuden alle. Mutta sitä ei kannattaisi unohtaa.

Kenenkään ei pitäisi jättää toisten kohtaamista väliin siksi, että lattialla on pölypalloja.

Kirjoittaja on HS:n lifestyletoimituksen tuottaja.