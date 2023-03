Kulttuurinen pääomamme on vaarassa tuhoutua, jos sen vaalimiseen syntyy katkos.

Valtiovarainministeriö julkisti 6. maaliskuuta kartoituksen mahdollisista leikkauksista ja muista toimista julkisen talouden tasapainottamiseksi. On hienoa, että voimme nyt keskustella asiantuntevasti talouspolitiikkamme suunnasta, vaihtoehdot ja summat edessämme, ennen eduskuntavaaleja. Myös kulttuurista katsottiin valtiovarainministeriön kartoituksessa olevan mahdollista leikata.

Kulttuuri on paljon laajempi asia kuin arkipuheessa usein ymmärretään. Ihminen on kulttuuriolento. Kaikki muu kuin elintoimintomme on opittua ja kulttuurisidonnaista: miten pukeudumme, asumme, syömme tai puhumme. Kulttuuri ei ole ensisijaisesti kulttuurituotannon ala, vaan olemassaolomme merkitys ja mieli. Silti se on samalla pääomaa ja tuottoisa investoinnin kohde. Kulttuurin arkipäiväisyys saa meidät toisinaan unohtamaan sen arvon – niin henkisen kuin taloudellisen.

Ihmistä kiinnostaa ihminen. Kun vieras kysyy: ”Mitä täällä on erikoista?” Vastaus on liian usein: ”Ei täällä mitään erikoista ole”. Kun paikkakunnan historiaan syventyy, huomaa pian, että täällä on tapahtunut vaikka mitä.

” Kulttuuri on pääomaa ja tuottoisa investoinnin kohde.

Paikalliset tarinat kiinnostavat matkailijaa. Miksi kirkko rakennettiin juuri tähän, mikä on tuon talon tarina, miksi järven nimi on tuo, miksi leipä on täällä tällaista? Jos ei tunne paikallista perinnettä, on huono kertomaan siitä vieraillekaan, ja jos siitä ei täällä huolehdita, ei siitä huolehdita muuallakaan.

Kulttuurinen pääomamme on vaarassa tuhoutua, jos sen vaalimiseen syntyy katkos. Tärkeä rakennus saatetaan jättää hunningolle tai purkaa, koska sitä ei tunnisteta arvokkaaksi. Paikallisarkistot, joista jälkipolvien on mahdollista ammentaa aineksia positiivisen paikallisidentiteetin rakennuspuiksi, saattavat homehtua, menneiden sukupolvien käsityötaidot unohtua, suullinen perimätieto ja tarinat jäädä vaille kuulijaa, taito katoaa, kun taitajalla ei ole aikaa tai muita puitteita siirtää osaamistaan tuleville polville. Tulokas ei pääse osaksi yhteisöä ja syrjäytyy, koska häneltä puuttuvat tarpeelliset kulttuuriset taidot ja ymmärrys.

Vaikka olemme tavoiltamme ja arvoiltamme varsin yhtenäinen kansa, jokaisella paikkakunnalla ja ikäryhmällä on omat arvonsa, jutut ja tarinat, jotka synnyttävät paikallisidentiteetin. Nopein tie kotoutumiseen on tutustua paikallisiin ihmisiin, oloihin ja tapoihin. Viranomaisella voi olla keinoja auttaa muuttajaa verkostoitumaan uudella asuinalueella, mutta asukkaan mahdollisuudet siinä ovat ylivertaisia.

Aina vapaaehtoiset eivät kykene huolehtimaan kaikista kulttuuripääoman jatkuvuuden edellytyksistä parhaalla mahdollisella tavalla, eikä osaaminen riitä. Yhteiskunta toimii kestävästi ja resurssiviisaasti tukiessaan toimintaa, josta sen tekijät ja erityisesti yhteiskunta saa niin kovin paljon.

Janne Vilkuna

puheenjohtaja

Anna-Maija Halme

viestintäpäällikkö

Suomen kotiseutuliitto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.