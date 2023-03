Puupolttoaineet ovat jo pitkään muodostaneet leijonanosan Suomen uusiutuvan energian käytöstä, vaikka tutkijat ovat varoittaneet lisääntyvän puun käytön ja biopolttoaineiden heikentävän metsien hiilinielua.

Aku Aarvan mielipidekirjoituksessa (HS 5.3.) esitettiin ongelmallisia väitteitä metsäbiomassan energiakäytön vaikutuksista ja sääntelyn tarpeesta.

Ilmastonmuutoksen hillinnässä kaikilla ilmakehää lämmittävillä päästöillä on väliä. Hakkuista aiheutuva hiilinielun sekä -varaston menetys on merkittävä, ja sen palautuminen on epävarmaa myös pitkällä aikavälillä. Puupolttoaineet ovat jo pitkään muodostaneet leijonanosan Suomen uusiutuvan energian käytöstä, vaikka tutkijat ovat varoittaneet lisääntyvän puun käytön ja biopolttoaineiden heikentävän metsien hiilinielua. Puupolttoaineiden käyttöä on myös tuettu erilaisin suorin ja epäsuorin tuin.

EU:n ilmasto- ja energiapolitiikassa metsäbiomassan energiakäytöstä syntyvät päästöt raportoidaan maankäyttösektorilla kaksoislaskennan välttämiseksi. Puun polton hiilidioksidipäästöjen verottomuus Suomessa ei kuitenkaan ole mikään kiveen hakattu totuus vaan ilmentää oman aikansa poliittista tahtoa. Tieteellinen tieto on luonteeltaan itseään korjaavaa, ja saman tulisi päteä tietopohjaiseen päätöksentekoon.

Hakkuutaso ja puun energiakäyttö ovat kytköksissä toisiinsa, ja noin 60 prosenttia käytetystä puusta päätyy energiaksi. Tämä on haitallista sekä talouden, materiaalitehokkuuden että nettopäästökehityksemme kannalta. Suomen päästöt eivät kokonaisuudessaan ole juuri vähentyneet 1990-luvun tasosta.

Toisin kuin kirjoituksessa väitettiin, maankäyttösektorin muuttuminen päästölähteeksi on seurausta metsien kasvaneista hakkuista ja puuston kasvun pienentymisestä (Luke 2022). Aiempi kasvu on perustunut hyvin voimalliseen metsätalouteen, joka on – ilmastopäästöjen ohella – johtanut metsä- ja suoluonnon sekä vesistöjen heikentyneeseen tilaan. Myös ojitettujen turvemaiden arvioitua suuremmat päästöt on nyt huomioitu laskennassa. Suomen ilmastopaneelin mukaan maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma on riittämätön hiilinielujen pelastamiseksi.

Vastuullisesti toimivien energiayhtiöiden tulee toimia edelläkävijöinä uuden polttoon perustumattoman ja energiatehokkaan teknologian käyttöönotossa.

Päivi Tikkakoski

Hanna Aho

Suomen luonnonsuojeluliitto

