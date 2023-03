Onko Espoon Valtuustotalon purkamisesta asiallisesti ottaen jo päätetty tarjouskilpailun yhteydessä?

Noin viisitoista vuotta kestäneen suojelutaistelun jälkeen Espoon kaupungintalo on nyt purettu. Seuraavaksi on nousemassa kiista Valtuustotalon kohtalosta. Jatkuuko sama vääntö myös tämän, kertaalleen peruskorjatun, hyväkuntoisen ja kaikin puolin toimivan arvorakennuksen osalta? Kaupungintalon kohtalosta päätettäessä kirjattiin yksimielisesti, että Valtuustotalosta päätetään erikseen. Onko Valtuustotalo seuraava purkukohde?

Julkisuudessa on tällä hetkellä Espoolaistentalo. Rakennuksesta on käynnissä arkkitehtikilpailu, jonka kilpailuehdotukset ovat nyt julkisesti nähtävillä. Kaikkiin ehdotuksiin sisältyvät myös tilat kaupunginvaltuuston työskentelyyn. Siitä huolimatta, että Espoon kaupungilla on noin sadan metrin etäisyydellä tyylikäs, hyvin toimiva vuonna 1979 valmistunut Espoon Valtuustotalo, eikä mitään purkupäätöksiä sen osalta ole tehty.

Uuteen Espoolaistentaloon on tarkoitus koota ja yhdistää hallintoa, päätöksentekoa sekä asukkaiden palveluita. Tarkoituksena on siis koota yhteen hajautettuja palveluita ja näin parantaa asiakaspalvelua. Kaupungintalon purkupäätösten yhteydessä on myös joissakin päätöksissä mainittu valtuuston kokoustilojen rakentamisesta uuteen Espoolaistentaloon.

Onko Espoon Valtuustotalon purkamisesta asiallisesti ottaen jo päätetty tarjouskilpailun yhteydessä? Ei liene veronmaksajien kannalta järkevää rakentaa täysin uusia tiloja kaupunginvaltuustolle, kun aivan vieressä on hyvin toimiva, vähän yli 40-vuotias Valtuustotalo. Miksi tämäkin paikallishistorian merkkirakennus pitäisi purkaa? Espoohan ilmoittaa tavoitteekseen toimia kestävän kehityksen mallikaupunkina koko maailmalle.

Antero Krekola

kehittämispäällikkö, Espoo

Mauritz Hellström

valokuvaaja, vapaa kirjoittaja, Espoo

Raimo Volanen

sisustusarkkitehti SIO, Espoo

