Kukin eduskuntapaikkaa tavoitteleva voisi pysähtyä miettimään omia resurssejaan ja ajankäyttöään.

Hyvinvointialueiden rahoitus tulee suurelta osin valtion budjetista. Valtion keskushallinto vahvistuu. Alueiden itsehallinto on näennäistä. Läheisyysperiaate on tullut hylätyksi eikä säästöjä synny. Hyvinvointialueiden rinnalla toimivat myös maakuntaliitot monine tehtävineen sekä valtion aluehallintovirastot ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Hallintoa riittää.

Neuvottelutarpeita ja päällekkäisyyksiä kuntien, valtion ja eri toimijoiden kesken on jatkuvasti mittava määrä. Päällekkäisyysongelma on myös poliitikkojen monet yhtaikaiset tehtävät.

Tällä hetkellä eduskunnassa on peräti 171 kansanedustajaa, jotka ovat myös kotikuntansa valtuutettuja. Heillä on edustuksellinen kaksoismandaatti. Uusia aluevaltuutettuja on yhteensä 1 379. Näistä kunnanvaltuutetun ja aluevaltuutetun yhtaikainen luottamustoimi on peräti 1 060 henkilöllä. Heilläkin on kaksoismandaatti.

Peräti 101 kansanedustajaa toimii myös aluevaltuutettuna sekä kunnanvaltuutettuna. Monella on jo kolmoismandaatti. Poliittisen vallan keskittyminen on demokratiassa pahasta.

Monet kansanedustajat ja aluevaltuutetut ovat paitsi kunnanvaltuutettuja myös toimijoita kaupungin- tai kunnanhallituksissa, järjestöissä ja yrityksissä. Erilaisiin puheenjohtajuuksiinkin on hakeuduttu. Jotta vaativat tehtävät tulevat kunnolla hoidetuiksi, tarvitaan aina sitoutumista, paneutumista ja runsaasti aikaa.

Kaikissa maissa kansanedustaja ei voi tulla valituksi paikalliseen tai alueelliseen päätöksentekoelimeen. Euroopan unionissa kaksoismandaatti on hyväksytty tällä hetkellä 16 maassa. Tanskassa jotkin puolueet ovat suosittaneet edustajilleen kaksoismandaatista luopumista.

Kun vain 5,5-miljoonaiselle kansakunnallemme on nyt rakennettu kolmas hallintotaso, on todella aika paneutua kaksois- ja kolmoismandaatteihin. Suomessa kaikki puolueet voisivat yhteisesti suosittaa kaksoismandaateista luopumista, kolmoismandaateista puhumattakaan. Jos laki epäkohdan poistamiseksi on tarpeen, se on hyvä kirjata selvityskohteena tulevaan hallitusohjelmaan.

Eduskuntaan pyrkii huhtikuun vaaleissa 2 424 ehdokasta. Toivon, että kukin eduskuntapaikkaa tavoitteleva pysähtyisi miettimään omia resurssejaan ja ajankäyttöään. Parlamenttiin valitun ja sinne nyt pyrkivän on oivallettava päällekkäisten päättäjätehtävien ja poliittisen vallan keskittymisen mukanaan tuoma moraalinen ja demokratiaa nakertava ongelma.

Kimmo Kajaste

maakuntaneuvos, Porvoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.